Marvel Rivals hat täglich über 400.000 Spieler auf Steam – Erklärt jetzt, wie es dabei bleiben soll

Marvel Rivals ist jetzt seit über einem Monat draußen und fesselt weiterhin jeden Tag tausende Spieler. Für viele Gamer liegt ein Vergleich zu Blizzards Overwatch nah, doch das schwächelt schon seit Monaten. Jetzt stellten die Entwickler von Marvel Rivals einen ambitionierten Plan vor, mit dem sie die Spieler halten und den Konkurrenten von Blizzard endgültig übertrumpfen wollen.

Was ist das für ein Plan? Die Entwickler von Marvel Rivals haben in einem Interview verraten, dass sie alle 3 Monate eine neue Season veröffentlichen wollen, die neue saisonale Storys, Maps und natürlich neue Helden bringen (via MetroUK).

Jede Season soll 2 neue Helden beinhalten, einen zum Start der Season und einen 1,5 Monate später zum Mid-Season-Update. Es gibt also alle 1,5 Monate einen neuen Helden. Ihr dürft euch also auf mindestens 8 neue Helden pro Jahr freuen. Season 1 von Marvel Rivals hat sogar 4 Helden im Gepäck.

Die meisten Spiele dieser Art, vor allem Shooter wie Overwatch, Apex Legends und Valorant, bringen höchstens 4–5 neue Helden pro Jahr. Ein oft gesehenes Modell ist ein Held pro Season/ 3 Monate. Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege gilt dabei als eines von wenigen Gegenbeispielen und brachte in den ersten Jahren ebenfalls 8 neue Operatoren pro Jahr, hat diese Kadenz aber schon lange heruntergefahren.

Keine Einschränkung für Superhelden

Was sagen die Entwickler noch zur Zukunft des Shooters? Ein viel diskutiertes Thema in der Community ist die Zusammensetzung der Teams, weshalb eine Frage des Interviews auf die mögliche Einführung eines Role-Locks abzielte.

Ein Role-Lock bewirkt beispielsweise im gewerteten Modus von Overwatch 2, dass ihr keinen Supporter spielen könnt, wenn euer Team bereits über 2 Supporter verfügt. Marvel Rivals hat keinen Role-Lock, das heißt, es gibt keine Einschränkung, wie oft eine Rolle (Tank, DPS, Support) pro Team vertreten sein darf – und das soll wohl auch so bleiben.

Die Entwickler wollen den Spielern mehr Möglichkeiten geben, Teams zusammenzustellen und dabei nicht einschränken, erklärt Marvel Rivals Game-Direktor Guangyun Chen. Das Team sei überzeugt, das Fehlen einer Role-Queue – bei der ihr nur eine der von euch zuvor ausgewählten Rollen spielen könnt – führe zu einem besseren Spielerlebnis.

Wie steht es derzeit um Marvel Rivals? Richtig gut! Auf Steam erfreute sich der Hero-Shooter erst am 10. Januar über einen neuen Höchstwert von 644.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam. Am 14. Januar erreichte Marvel Rivals in der Spitze 468.000 Spieler. Ähnliche Werte erreichte der Shooter jeden Tag seit dem 4. Januar (via SteamDB). Die Spieler auf PlayStation, Xbox und über den Epic Games Store kommen noch hinzu.

Bereits im Dezember verkündeten die Entwickler, dass das Spiel 20 Millionen Spieler habe. Diese starken Spielerzahlen soll der Release-Plan neuer Helden wohl sicherstellen. Welche Helden es bereits in Marvel Rivals gibt, könnt ihr hier nachschauen: Marvel Rivals: Alle Charaktere – Welche spielbaren Helden gibt es im Spiel?