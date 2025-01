Über 20 Millionen Spieler zocken Marvel Rivals, aber die Community glaubt, sie spielt nicht nur gegen echte Menschen

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Falls ihr noch unschlüssig seid, welche Helden ihr in Marvel Rivals spielen solltet, könnt ihr einen Blick in unsere Tier List werfen. Wir haben uns die Helden, ihre Stärken und Schwächen sowie die aktuelle Meta von Marvel Rivals angeschaut und daraufhin jeden Helden einer Stufe zugeordnet: Marvel Rivals: Tier-List für Season 1 – Alle Helden im Ranking

Ein Spieler hat jedoch einen cleveren Weg gefunden, die Bot-Lobbys zu nutzen, ohne die eigene Zeit komplett zu verschwenden: Er schließt Helden-Achievements ab, die nicht in normalen KI-Matches abgeschlossen werden können und in „Quickplay“ oder „Kompetitiv“ absolviert werden müssen. Dazu zählen Achievements, die beispielsweise erfordern, 4 Gegner mit einer bestimmten Fähigkeit zu treffen.

So sichert ihr euch in Marvel Rivals einen kostenlosen Skin für die neue Heldin Invisible Woman

Was ist das für eine Theorie? Ein Teil der Community von Marvel Rivals glaubt, dass sie in dem Helden-Shooter nicht nur gegen echte Menschen antreten. Manche Spieler sind überzeugt, dass es in dem ungewerteten Quickplay-Modus zu Matches gegen Bots kommt.

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Besonders auf Steam, wo wir über Datenbanken wie SteamDB die aktuellen Spielerzahlen sehen können, ist das Spiel sehr erfolgreich. Mit dem Start von Season 1 am 10. Januar stiegen die Spielerzahlen erneut an und erreichten bis zu 644.000 zeitgleich aktive User.

