Einer der beliebtesten Helden im neuen Shooter zu Marvel ist schwächer, als Spieler dachten – Nur ein Held verliert noch öfter

Am 6. Dezember 2024 startete mit Marvel Rivals ein neuer Hero-Shooter, der das Spielprinzip von Overwatch steckt und in ein Superhelden-Kostüm von Marvel steckt. Kurz nach Release drehten sich viele Diskussionen um einen Helden, den viele Spieler als stark oder zumindest sehr nervig empfanden, aber wie sich zeigt, zählt er zu den schwächsten im Spiel.

Um wen geht es? Jeff The Land Shark ist ein kleiner, freundlich schauender „Landhai“ – also ein Hai mit Beinen, der an Land laufen kann – der als Haustier von Hawkeye bekannt ist. In Marvel Rivals zählt Jeff zu den Strategen, also den Support-Helden.

Jeff ist primär ein Heiler und besitzt verschiedene Möglichkeiten, die Lebenspunkte seiner Mitspieler zu regenerieren. Dennoch war es vor allem die Ultimate von Jeff, die kurz nach dem Release für Gesprächsstoff sorgte.

Wenn Jeff seine Ultimate einsetzt, kann er Feinde und Verbündete in einem bestimmten Radius verschlucken, ehe er sie nach einigen Sekunden wieder ausspuckt. Einige Spieler nutzten das, um mit den verschluckten Gegnern zum Rand der Karte zu laufen und diese von den Map zu spucken. Anschließend fielen sie chancenlos in den Tod.

Einige Spieler fanden Jeff wegen seiner Ultimate zu stark (via Reddit) und hofften auf einen Nerf, schließlich ist der kleine Hai ein Heiler.

Der kleine Hai ist einer der schwächsten Helden im Spiel

Wie stark ist Jeff? Pünktlich zum Start von Season 1 haben die Entwickler einige Statistiken zu den Helden veröffentlicht. Diese Statistiken zeigen: Jeff ist zwar sehr beliebt, aber nicht sonderlich erfolgreich.

Im Quickplay ist Jeff sowohl auf PC als auch auf Konsole der beliebteste Held und wird in 21 % der Matches gespielt – knapp 2 % mehr als Venom. Im Competitive-Modus ist Jeff etwas unbeliebter, rangiert am PC „nur“ auf Platz 7, auf Konsole immerhin noch auf Platz 6.

Jeff ist allerdings gar nicht so erfolgreich und hat in beiden Modi plattformübergreifend die zweitschlechteste Siegrate. Das heißt, dass nur ein Held noch öfter verliert bzw. weniger Matches gewinnt als der Haustier-Hai.

Wer ist noch schlechter als Jeff? Nur eine Heldin schafft es, noch seltener zu gewinnen als Jeff: Natasha Romanov alias Black Widow.

Die Duelistin verfügt über einen Nahkampfangriff und ist mit einem Scharfschützengewehr bewaffnet – doch während sie in den Filmen und Comic-Büchern als tödliche Kämpferin gilt, sind ihre Auftritte in Marvel Rivals eher weniger von Erfolg gekrönt.

Auch der ehemalige Blizzard-Chef Mike Ybarra hat keine erfolgreiche Vergangenheit mit Black Widow. Er blamierte sich mit einem Post, in dem er sagte, Black Widow, ihre Fähigkeiten und ihr Name seien bei Overwatchs Heldin Widowmaker abgeschaut – dabei ist die Figur Black Widow deutlich älter. Die ganze Story lest ihr hier: Ehemaliger Blizzard-Chef nennt Marvel Rivals einen „Overwatch-Klon“, blamiert sich dabei arg