Ein Spieler findet heraus, dass man in Marvel Rivals mit einem Hai das ganze gegnerische Team in Sekunden vernichten kann

Marvel Rivals ist ein neuer 3rd-Person-Shooter auf Steam und der PS5. Ein Spieler hat jetzt entdeckt, dass er mit einem Trick das ganze gegnerische Team in wenigen Augenblicken ausschalten kann.

Um welches Helden geht es? In Marvel Rivals kann man einen seltsamen Hai spielen, Jeff the Land Shark oder einfach Jeffrey. Das ist ein Hai(fisch), der an Land laufen kann. Er wirkt ein wenig wie ein Hund in Hai-Gestalt.

Im Spiel Marvel Rivals ist er offiziell eine Art von Supporter, der neben einigen Angriffen vor allem auf verschiedene Heilfertigkeiten setzt. Doch mit seiner ultimativen Fähigkeit kann man reichlich Unsinn anstellen.

Denn mit der ultimativen Fähigkeit „Es ist Jeff!“ könnt ihr in einem bestimmten Umkreis alle Spieler (Verbündete als auch Gegner) kurz fressen, bevor ihr sie wieder ausspucken müsst.

Spieler stürzt sich mit Hai in den Tod, löscht dabei das gegnerische Team aus

Was ist der Trick? Ein Spieler hat auf Reddit herausgefunden, dass man die Ultimative Fähigkeit „Es ist Jeff!“ des Charakters auch dazu verwenden kann, das gesamte Team auszulöschen. Denn wenn man die Gegner mit der Fähigkeit gefressen hat, kann man sich von der nächsten Klippe in den Tod stürzen.

Das Besondere ist: Die gegnerischen Spieler, die währenddessen im eigenen Bauch stecken, sterben dann gemeinsam mit dem Spieler, der sich von der Klippe stürzt. Der Nutzer auf Reddit bezeichnet das als

„Jeffs Sacrifice“: Er opfert sein eigenes Leben, um das ganze gegnerische Team ebenfalls zu vernichten.

Funktioniert das immer? Nein, ihr müsst Glück haben, dass die gesamte Situation passt, denn ihr habt nur wenige Augenblicke bis ihr die Gegner wieder ausspucken müsst. Das heißt, ihr müsst während der Fress-Aktion bereits in der Reichweite eines Abgrunds sein, damit das überhaupt funktioniert. Ansonsten müsst ihr die Gegner wieder auf das Spielfeld zurückspucken.

Immerhin solltet ihr den Trick im Kopf haben, wenn ihr im nächsten Match mit “Jeffrey” an einer Kante am Kämpfen seid.

Ob der Trick dauerhaft funktioniert, ist noch eine andere Frage: Es ist durchaus möglich, dass NetEase, der Entwickler des Spiels, die Fähigkeit des Hais noch einmal anpasst. Denn das Spiel ist noch sehr frisch und die Entwickler dürften in den nächsten Tagen und Wochen noch einige Bugfixes, Buffs und Nerfs nachschieben.

Was ist das für ein Spiel? Der Superhelden-Shooter heißt Marvel Rivals und wurde von NetEase entwickelt. Das Spiel ist am 6. Dezember erschienen und hat auf Steam großes Interesse geweckt. Ihr kämpft in 6v6-Matches gegen andere Spieler und wählt dafür aus über 30 Charakteren aus. Der Shooter erinnert viele Spieler an den Helden-Shooter Overwatch von Blizzard: Marvel Rivals: Kostenloser Helden-Shooter startet auf Steam mit 400.000 Spielern