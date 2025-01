Marvel Rivals bekommt das erste große Update, bringt in Season 1 mehr neue Helden als Overwatch in einem Jahr

Marvel Rivals hat mit seinem Launch einen guten Start hingelegt und konnte sich über 400.000 gleichzeitige Spieler auf Steam freuen. Mit Season 1 bekommen sie nun das erste große Content-Update mit einer Masse an neuen Inhalten.

Was ist neu in Season 1? Season 1 hat das Thema Eternal Night Falls und bringt ein neues Setting mit Charakteren und Gegnern. Folgende Neuerungen haben die Entwickler in einem YouTube-Video angekündigt:

neuer Battle Pass

neue Charaktere: Fantastic Four

neuer Game-Mode: Doom Match

neue Convoy-Map und zwei neue reguläre Maps

Weiter unten erklären wir euch die Neuerungen im Detail.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Marvel Rivals anschauen:

Das sind die Neuerungen in Season 1

Wie lange dauert Season 1? Season 1 dauert drei Monate und ist dabei in zwei Hälften geteilt, die jeweils sechs bis sieben Wochen lang sind. Diese Season hat dabei die doppelte Größe, was eine Season bei Marvel Rivals sonst so hergibt.

Charaktere und Game-Mode

In der ersten Hälfte, also ab dem 10. Januar 2025, könnt ihr euch auf folgendes freuen:

Charakter: Mister Fantastic

Charakter: Invisible Woman

Arcade-Game-Mode: Doom Match

Empire of Eternal Night: Sanctum Sactorum

Die Inhalte der anderen Hälfte werden zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich gemacht. Die Entwickler sagen dazu noch: am Ende der Season 1 werden es insgesamt 37 Charaktere sein, die ihr spielen könnt.

Was gibt es für neue Maps? Zusätzlich zu der neuen Map Empire of Eternal Night: Sanctum Sactorum werden noch diese beiden Karten hinzukommen:

Empire of Eternal Night: Midtown

Empire of Eternal Night: Central Park

Battle Pass

Den Season 1 Luxus-Battle-Pass könnt ihr euch für 990 Lattice kaufen und ihr bekommt 600 Lattice und 600 Units zurück, wenn ihr den Battle Pass abschließt. Das Beste: Der Battle Pass läuft niemals aus und ihr könnt euch somit Zeit lassen mit dem Abschließen.

Ranglisten

Zum Anfang der Season 1 werden die Ranglisten zurückgesetzt, um allen Spielern einen frischen Start zu ermöglichen. Die „neuen“ Platzierungen werden an die Platzierungen aus der Season 0 angepasst. Ein Spieler mit beispielsweise Platin 1 wird auf Silber 2 heruntergestuft.

Mit diesen Plänen stellt Marvel Rivals eine starke Konkurrenz zu Overwatch dar. Gerade bei den vielen zusätzlichen Helden kann Overwatch momentan nicht mithalten.

So hat Overwatch in 2023 und 2024 jeweils nur drei Helden neu hinzugefügt, während Marvel Rivals in seiner ersten Season am Anfang dieses Jahres schon vier neue Helden vorstellt.

Anpassungen der Helden

Einige Helden sind anderen etwas überlegen, weswegen sie angepasst werden müssen. Die genauen Anpassungen werden noch bekannt gegeben, doch hier schon mal eine grobe Zusammenfassung:

Hela und Hawkeye werden generft, da sie von den Fernkämpfern anderen zu überlegen sind.

Helden, die die Vorhut spielen wie Captain America und Venom, bekommen einen Boost, um ihre Verbündeten schützen zu können.

Strategen wie Wolverine und Storm werden stärker gemacht, um individuellen Strategien in Kämpfen einen Vorteil zu verschaffen.

Zudem werden sie die Fähigkeit von Jeff the Land Shark anpassen, sodass er vermutlich schneller entdeckt werden kann. Der kleine Hai war ziemlich overpowered, wie Spieler herausgefunden haben: Ein Spieler findet heraus, dass man in Marvel Rivals mit einem Hai das ganze gegnerische Team in Sekunden vernichten kann