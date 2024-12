Entwickler hinter Marvel Rivals erklärt, warum Concord gefloppt ist, sein Spiel aber funktioniert

In einem neuen Survival-Spiel auf Steam füttert ihr verlorene Seelen an einen unheimlichen Lokomotiven-Gott

Was sagt Thaddeus Sasser? Thaddeus Sasser ist ein Industrie-Veteran, der schon an diversen Shootern wie beispielsweise Battlefield Hardline mitgearbeitet hat. Für Marvel Rivals ist er der Game Director. In einem Podcast von Videogamer sprach er vor dem Release des Spiels über Marvel Rivals, aber auch über Concord.

Ironischerweise hat ein anderer Hero-Shooter aktuell ziemlich großen Erfolg. Marvel Rivals erreichte in seiner ersten Woche einen Spieler-Peak von über 480.000 Usern (via SteamDB ). Auch die Reviews auf Steam stehen aktuell bei Größtenteils Positiv .

Concord wollte ein Stück vom Hero-Shooter-Kuchen abhaben, doch der Shooter von Sony scheiterte kläglich. Ironischerweise schaffte es Marvel Rivals jetzt, erfolgreich als neuer Overwatch-Klon an den Start zu gehen. Der Game Director hinter dem Spiel erklärt, was laut ihm bei Concord schiefgegangen ist.

