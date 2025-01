Spieler werfen dem Helden-Shooter Marvel Rivals „Pay2Win“ vor, dafür verantwortlich ist ein Bug

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Innerhalb der ersten zwei Wochen hat Marvel Rivals laut Entwickler NetEase über 20 Millionen Spieler begrüßen können. Die Community feiert die – trotz dieses Bugs – hohe Qualität des Spiels. Mehr dazu lest ihr hier: „Nur noch eine Runde und dann gehe ich ins Bett …“: Alternative zu Overwatch ist so gut, dass sie 20 Millionen Spieler anlockt

Auch wenn man Marvel Rivals hierbei nicht gleich Pay2Win-Praktiken vorwerfen sollte, so sollten die Entwickler diesen Bug dennoch schleunigst beheben. Immerhin nagt es am Spielspaß, wenn man nicht weiß, ob das Gegenüber wirklich besser gespielt oder nur mehr Geld in seinen Gaming-PC investiert hat.

Als Pay2Win werden vor allem kompetitive Spiele bezeichnet, in denen ihr euch durch den Einsatz von Echtgeld spielerische Vorteile sichern könnt. Wenn ihr euch also für ein paar Euro ein Item kaufen könnt, das euren Charakter stärkt, spricht man von Pay2Win.

Was ist das für ein Bug? Manche Heldenfähigkeiten in Marvel Rivals fallen spürbar schwächer aus, wenn euer Spiel auf einer niedrigeren Bildrate läuft. Dies sorgt dafür, dass manche Angriffe nicht richtig landen oder länger brauchen, um Gegner zu erledigen.

