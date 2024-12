Ein neuer Helden-Shooter zu Marvels rockt Steam mit 20 Millionen Spielern – Fans feiern, weil sie kaum noch schlafen

In Marvel Rivals könnt ihr die stärkste Fähigkeit eines Helden in Sekunden aufladen – Ihr müsst dafür nur eure Mitspieler opfern

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

Während das zehn Tage alte Allzeithoch bei 480.990 gleichzeitig aktiven Spielern liegt (via steamdb.info ), kommt Marvel Rivals aktuell zur täglichen Peak-Zeit auf fast 400.000 gleichzeitig aktive Spieler. Das reicht meist für die Top 5 auf Steam (aktuell – 08:51 Uhr, am 19. Dezember 2024 – Platz 4 hinter Dota 2, PUGB und Counter-Strike 2).

Was ist das für ein Meilenstein? Via X gaben die Verantwortlichen von NetEase bekannt, dass man in den ersten zwei Wochen mehr als 20 Millionen Spieler begrüßen konnte. Trotz Free2Play-Bezahlmodell ist das eine beeindruckende Zahl.

