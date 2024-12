In Marvel Rivals könnt ihr die Ultimate eines Helden in Sekunden aufladen, aber dafür müsst ihr eure Mitspieler opfern

Marvel Rivals ist ein neuer Hero-Shooter auf Steam, PS5, Xbox Series X|S und im Epic Game Store, der das Spielprinzip von Overwatch oder Team Fortress 2 in das Gewand des Comicverlags Marvel steckt. Ihr schlüpft also in die Rollen verschiedenster Marvel-Helden und Bösewichte wie Iron Man, Captain America, Hulk und Thor. Einer dieser Helden profitiert aktuell aber davon, seine Teamkameraden in den Tod zu schicken.

Um welchen Helden geht es? Der aus den Comicbüchern und Filmen bekannte Superheld Doctor Strange zählt in Marvel Rivals zu der „Tank“-Kategorie der spielbaren Charaktere. Er hat einen Schild, das ihn und Verbündete vor von vorn kommendem Schaden schützt. Diesen Schild kann er ähnlich wie Reinhard in Overwatch verwenden und situativ aktivieren oder deaktivieren.

Außerdem kann er mit der Fähigkeit „Pentagramm von Farallah“ ein Portal erzeugen, das ähnlich funktioniert wie die Portale in den Spielen „Portal“ und „Splitgate“. Das heißt, ihr stellt 2 Portale auf und könnt durch diese hin und her reisen. Zudem könnt ihr durch diese Portale sehen, was auf der anderen Seite des zweiten Portals passiert und durch sie auf Gegner schießen.

Mit der ultimativen Fähigkeit von Doctor Strange, dem „Auge des Agamotto“, trennt ihr die Seele eines Gegners von dessen Körper. Das erlaubt euch, betroffenen Gegnern sozusagen doppelten Schaden hinzuzufügen, weil der Schaden, den die Seele erleidet, auch auf den Körper übertragen wird. Dem Körper selbst könnt ihr ebenfalls Schaden zufügen.

Wie könnt ihr die Ult sofort aufladen? Ihr könnt das Auge des Agamotto kurz nach dem Start einer Runde aufladen, indem ihr eure Mitspieler in den Tod schickt.

Wie der Content-Creator „Bogur“ herausfand, füllt sich die Ult-Ladung von Doctor Strange, wenn er Teammitglieder in den Tod schickt – Helden mit viel Leben, also Tanks wie Hulk, Venom oder Thor lohnen sich dabei anscheinend besonders.

Hier seht ihr einen Clip des Content-Creators auf X.com, der den Trick zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Um eure ultimative Fähigkeit mit Doctor Strange direkt zu Beginn einer Runde aufgeladen zu haben, sollten eure Mitspieler also Tank-Helden wählen. Ihr müsst dann ein Portal so platzieren, dass eure Mitspieler in den Tod stürzen, wenn sie durch die Portale reisen. Wenn all eure Mitspieler mit Tank-Helden durch eines der Portale von der Map fallen, sollte Doctor Strange seine Ultimate fertig haben.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, ob Doctor Strange tatsächlich eine Ultimate-Aufladung durch Teamkills bekommen soll oder ob es sich hierbei um einen ungewollten Spielfehler handelt. Es kann durchaus sein, dass die Entwickler dieses Vorgehen mit einem Patch aus dem Spiel nehmen werden, wenn es sich als ungewollt und zu stark erweist.

Marvel Rivals ist gerade ein heiß diskutiertes Spiel. Es hatte schon kurz nach dem Release 480.000 Spieler auf Steam und wird teilweise für seine Ähnlichkeit zu Overwatch kritisiert. Der ehemalige Blizzard-Chef Mike Ybarra hat sich bei der Thematik jedoch ordentlich blamiert, weil er eine 50 Jahre alte Marvel-Heldin eine Overwatch-Kopie nannte: Ehemaliger Blizzard-Chef nennt Marvel Rivals einen „Overwatch-Klon“, blamiert sich dabei arg