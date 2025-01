So sichert ihr euch in Marvel Rivals einen kostenlosen Skin für die neue Heldin Invisible Woman

Skins ermöglichen uns Gamern, unsere liebsten Spielfiguren in ein schöneres Gewand zu stecken. Umso besser ist es natürlich, wenn wir für einen neuen Skin nichts bezahlen müssen. In Marvel Rivals gibt es jetzt einen kostenlosen Skin für die Heldin Invisible Woman von den Fantastic 4.

Wie bekommt ihr den Skin? Am 10. Januar startete Season 1 von Marvel Rivals. Bis zum Ende der Season könnt ihr euch jetzt einen kostenlosen Skin für die neue Strategin Invisible Woman schnappen, wenn ihr den „Kompetitiv“-Modus spielt.

Der Skin für die neue Heldin nennt sich „Blutschild“ und wird allen Spielern gewährt, die mindestens den Gold-Rang in kompetitiven Matches erreicht haben. Ihr müsst also einige Matches in dem Modus gewinnen, um eine Chance auf den Skin zu haben. Diesen solltet ihr bei Erreichen des Ranges zum Beginn von Season 2 bekommen.

Zwar könnt ihr noch keine detaillierte Preview zu dem Skin sehen, doch das kleine Vorschaubild lässt erahnen, dass das Farbkonzept auf rot und schwarz basiert.

Für Invisible Woman könnt ihr auch im Shop erste Skins kaufen, wenn ihr nicht bis zum Start von Season 2 warten wollt. Mit dem Skin hat die Heldin sofort dafür gesorgt, dass mehr Spieler die Support-Klasse spielen wollen.

Tipps für den Rang-Aufstieg

So könnt ihr den Gold-Rang schneller erreichen: Wenn ihr Schwierigkeiten habt, den Gold-Rang zu erreichen, könnt ihr es mit ein paar grundlegenden Tipps versuchen, die euch vielleicht beim Erklimmen höherer Ränge helfen.

Schaut euch die Helden und ihre Fähigkeiten auf der Practice Range an, bevor ihr ein Match sucht.

Spielt Ranked nicht alleine, sondern idealerweise immer mit einem Team.

Achtet auf Teamplay: Kommuniziert und achtet darauf, was eure Mitspieler machen – selbst wenn ihr mit Randoms zockt.

Lernt und meistert zunächst eine Rolle (Duelist, Vanguard, Strategist). Jede Rolle wird anders gespielt und ihr könnt unmöglich in kurzer Zeit auf allen drei Rollen alle Helden perfektionieren.

Wenn ihr diese Tipps bisher nicht befolgt, kann euch das sofort eine kleine Verbesserung in eurem Gameplay bringen. Falls ihr allerdings Schwierigkeiten beim Zielen habt, können euch Aim-Trainer wie Aimlabs helfen. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat die Wirksamkeit dieser Programme getestet: Ich habe 100 Stunden einen Aimtrainer gespielt, um besser in Shootern zu werden – Doch hat es wirklich was gebracht?