Marvel Rivals – Season 1: Alle Infos zum Start, Battlepass, Skins und neuen Helden

Wie viel kostet der Battlepass zu Season 1? Der Battlepass kostet 990 Lattice, eine Ingame-Währung. Das sind laut Egamersworld etwa 10 US-Dollar, was sich nach tagesaktuellem Kurs (10.01.2025) in 9,71 Euro umrechnen lässt.

Marvel Rivals bekommt das erste große Update, bringt in Season 1 mehr neue Helden als Overwatch in einem Jahr

In Marvel Rivals startet am 10. Januar 2024 Teil 1 der ersten Season. MeinMMO hat für euch alle Informationen rund um den Start, den Battlepass sowie die neuen Skins.

