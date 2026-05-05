Spieler steckt 150 Stunden in neuen Hit auf Steam, schreibt negative Review, zockt danach 30 weitere Stunden

Auf Steam finden sich immer wieder Rezensionen, die nur bedingt zur Spielzeit des Verfassers passen. In einem recht frischen Fall hat jemand sehr viel Zeit in ein neues Open-World-Abenteuer gesteckt, nur um anderen dann davon abzuraten.

Um welches Spiel geht es? Crimson Desert ist am 19. März 2026 erschienen und gehört ganz klar zu den großen Hits des aktuellen Spielejahres:

Auf X feierten die Entwickler von Pearl Abyss Mitte April mehr als 5 Millionen verkaufte Einheiten

Auf Steam machten zeitweise mehr als 276.000 Spieler gleichzeitig den Kontinent Pywel unsicher, anderthalb Monate nach Release sind es immer noch mehr als 70.000 zur Primetime (Quelle: steamdb.info)

Nach durchwachsenem Start konnte Crimson Desert deutlich positivere Wertungen einsammeln und sich so auf Steam auf „Sehr positiv“ hoch kämpfen

Verantwortlich dafür ist unter anderem die hohe Schlagzahl an Updates, mit denen die Entwickler Baustellen ausgemerzt und Wünsche aus der Community erfüllt haben

Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss (Black Desert) glänzt dabei vor allem mit seiner riesigen, faszinierenden Welt, den actionreichen Kämpfen und der motivierenden Charakterprogression. Zu den Schwächen gehören für viele Spieler die Story, die Zeichnung diverser Figuren sowie die ungewohnte Sperrigkeit vieler Detail-Elemente.

Das nächste Spiel von Pearl Abyss ist bereits in der Mache:

Video starten Ein früher Trailer zu DokeV, dem Pokémon-Rivalen der Entwickler von Crimson Desert Autoplay

181 Stunden Spielzeit, aber keinen Spaß

Wie fällt die Review eines Langzeitspielers aus? Dass sich an Crimson Desert trotz der spürbaren Begeisterung durchaus die Geister scheiden, zeigt die Steam-Rezension von Fuse00, der nach 150 Stunden Spielzeit einen Daumen nach unten gibt und erklärt, dass er das Spiel trotz seiner Stärken nicht weiterempfehlen kann.

Der Grund: Die Schwächen würden aus seiner Sicht deutlich überwiegen. Vor allem der narrative Bereich fängt sich viel Kritik ein. Fuse00 sieht aber auch bei der Erkundung der Welt (und wie lohnend sich diese anfühlt) und bei den Kämpfen viel Luft nach oben. Zudem gibt’s aus seiner Sicht viele Detail-Mängel, die so wirken, als würde sich das Spiel noch in der Alpha befinden – als Beispiel nennt er Abhör-Quests oder Dialogfehler.

Sein abschließendes Fazit: „Es ist eine Schande; dieses Spiel hätte jede Chance gehabt, ein Meisterwerk für die nächsten Jahre zu werden, aber leider ist es das nicht.“

Laut Steam hat Fuse00 nach dem Verfassung der Review übrigens noch einmal 31 Stunden in Crimson Desert gesteckt. Das Open-World-Abenteuer scheint den Spieler trotz seiner Kritik also nicht loszulassen.

Wie reagiert die Community auf die Review? Immerhin 258 Personen fanden die Rezension von Fuse00 hilfreich. Aufgrund der enormen Spielzeit hat sich der Daumen runter aber auch einige „ROFL oder zumindest LOL“ eingefangen. Diesen Mix spiegeln auch die Kommentare wider:

michaeljoseph777 schrieb vor einigen Stunden unter der Rezension: „Alter. Du hast 150 Stunden gebraucht, um zu merken, dass das kein gutes Spiel ist? Mann, das ist ein gutes Spiel. Du hast 150 Stunden damit verbracht. Und jetzt willst du es schlecht bewerten, nur weil es dir langweilig geworden ist …“

hot tamale sieht das ähnlich: „Und dabei hast du fast 200 Stunden im Spiel verbracht, LOL. Wer sich von dieser Rezension davon abhalten lässt, das Spiel zu spielen, ist genauso ein Trottel wie dieser Troll.“

traven969 lobt indes die Einschätzung von Fuse00: „Du hast es geschafft, genau meine Gefühle zu diesem Spiel zu beschreiben. Nach ein paar Stunden Spielzeit frage ich mich: Warum habe ich mir das überhaupt angetan? Und dass die Greymanes jedes Mal, wenn Cliff sie findet, wie die Rugrats übereinander stolpern, ist komisch und ziemlich irritierend. Mir wird wohl gerade bewusst, wie sehr ich in meinen Spielen die Geschichte gegenüber der Ästhetik schätze. Tolle Rezension.“

Logar sieht das auch so: „Das hat meine Gefühle perfekt auf den Punkt gebracht. Das schönste und fesselndste Spiel, eines der besten, die ich je gespielt habe. Die Erkundung ist absolut erstklassig. Und doch … wofür mache ich das eigentlich? Nichts hat wirklich Gewicht.“

Wie seht ihr das? Könnt ihr eine negative Rezension eines Spielers ernst nehmen, der sich über die Schwächen aufregt, aber zunehmend mehr Spielzeit in das Game steckt? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Um einen besonders krassen Fall geht es in der nachfolgenden Meldung: Gamer schrieb negative Review nach 3.263 Stunden in einem Spiel auf Steam – Bekam Antwort vom Entwickler