Crimson Desert ist 6 Wochen nach Start ein völlig anderes Spiel, diese 8 Verbesserungen sind pures Gold

Obwohl Crimson Desert kein Service-Game ist, investieren die Entwickler von Pearl Abyss seit dem Release viel Zeit, um das Feedback aus der Community umzusetzen. Das Ergebnis: Die Spielerfahrung des Open-World-Abenteuers hat sich in den vergangenen Wochen spürbar gewandelt.

Die ersten Stunden mit Crimson Desert waren teils sehr frustrierend. Wir hatten – wie viele andere Tester und Content-Creator auch – bereits einige Wochen vor dem offiziellen Start einen Review-Zugang erhalten. Diese Version unterschied sich in bestimmten Bereichen deutlich von der Fassung, die ihr ab dem 19. März 2026 herunterladen konntet.

Die Entwickler hatten nämlich einen Discord-Kanal für die Review-Version eingerichtet, über den man über den kurzen Dienstweg Fragen stellen und Feedback hinterlassen konnte. Fragen und Feedback gab’s dann in derart großer Zahl, dass die Verantwortlichen bei Pearl Abyss reagierten: mit diversen Änderungen, die teils noch vor dem Release, teils aber auch im Zuge des Day-1-Patches im Spiel landeten.

Video starten Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug Autoplay

Dabei blieb es nicht. Crimson Desert baut zwar nicht – wie der Quasi-Vorgänger Black Desert – auf ein MMO- und Service-Modell auf, doch versorgen die Entwickler ihr Open-World-Abenteuer seit dem Release dennoch mit regelmäßigen Updates, darunter zig Hotfix-Patches und 4 größere Inhaltspakete.

Das Besondere an diesen Updates: sie gehen weit über reine Fehlerbehebungen und Balancing-Anpassungen hinaus. Die Entwickler verfolgen offensichtlich sehr genau die Diskussionen in der Community und adressieren gezielt die Schwächen von Crimson Desert oder erfüllen Wünsche, die sich in sinnvoller Form positiv auf die Spielerfahrung auswirken.

Durch all diese Neuerungen und Änderungen fällt die Spielerfahrungen heute ganz anders aus als noch in der ersten Review-Version, die vor knapp 2 Monaten auf unseren Festplatten gelandet ist. Im Folgenden würdigen wir die aus unserer Sicht besten Anpassungen, die Pearl Abyss für Crimson Desert bislang durchgeführt hat. Über die Inhaltsangabe könnt ihr die jeweiligen Punkte direkt anspringen:

Das Inventar – um Welten mehr Platz

Einen der ersten Schmerzpunkte von Crimson Desert hatten die Entwickler durch das Feedback der Tester bereits vor dem offiziellen Start abgeschwächt und dann sukzessive optimiert: das anfangs viel zu kleine Inventar. Gestartet sind wir in der ersten Version mit 20 Plätzen. Erweitern konnten wir diese nur über ausgewählte Nebenquests der hiesigen Bewohner.

Das sorgte dafür, dass man kaum etwas aufsammeln konnte. Das Inventar war ruckzuck voll. Loot blieb liegen. An Ressourcen-Quellen wie Erzadern ging man vorbei. Ständig war man damit beschäftigt, das Inventar zu sortieren und aufzuräumen.

Beim Release waren es dann bereits 50 Inventarplätze zu Start. Zudem könnt ihr euch weiteren Stauraum bei diversen Händlern kaufen und es winkt Bonusplatz, sobald man sich die beiden anderen spielbaren Charaktere sowie das Graumähnen-Camp freischaltet. Es folgten weitere Maßnahmen, die jüngsten kamen mit dem letzten Update 1.04 ins Spiel:

Es gibt mittlerweile eine persönliche Truhe für Gegenstände, die man nicht mit ins nächste Abenteuer nehmen möchte. Der maximale Stauraum für Inventar und Lager wurden mit der Zeit spürbar erweitert.

Für spezielle Dinge wie Nahrung, eure Garderobe und Sammelgegenstände gibt es jetzt extra Lager-Möglichkeiten.

Bestimmte Gegenstände lassen sich mittlerweile stapeln oder effizienter lagern.

War das Inventar bei unserem Erstkontakt mit Crimson Desert noch ein großes, frustrierendes Thema, sollten die meisten Spieler heute mit dem vorhandenen Stauraum auch dann auskommen, wenn sie alle einzigartigen Ausrüstungsteile sammeln möchten und nebenbei jede Menge Ressourcen horten.