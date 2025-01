Eine der größten Gaming-Seiten im Netz rüffelt Twitch-Streamer wegen falscher Empörung um Marvel Rivals

Auf Twitch und YouTube gab es Aufregung wegen einer Entscheidung der Seite NexusMods, die größte Seite zu Modifikationen bei PC-Spielen im Internet. NexusMods hat eine Modifikation verboten, die Donald Trump in den aktuellen Steam-Hit Marvel Rivals einbaut. Es wurde der Modding-Seite von Twitch-Streamer Asmongold vorgeworfen, völlig falsche moralische Standards zu haben. Die Seite reagiert.

Das war der Vorwurf: Twitch-Streamer Asmongold hat der Seite NexusMods in einem Video vom 6. Januar Scheinheiligkeit und falsche moralische Standards vorgeworfen:

NexusMods hätten eine Modifikation verboten, die den Superhelden Captain America in Marvel Rivals in eine Version von Donald Trump verwandelt

Gleichzeitig würden sie aber Mods zulassen, die kanonisch minderjährige Charaktere in Videospielen sexualisieren

Asmongold führte aus, Modding stehe für die Freiheit der Spieler. Da brauche es keine Instanz, die Spieler in ihrer Freiheit einschränkt. O-Ton Asmongold:

Eure Prioritäten sind komplett falsch. Ihr solltet keine administrative Kontrolle über irgendwas haben. Wenn das eure Tier-Liste der Werte ist, stimmt etwas mit euch nicht. Asmongold via youtube.com

Sein Editor fügte hinzu: Auf der Seite NexusMods herrsche schon immer Scheinheiligkeit, so hätte es “schon immer” Mods zu linken Politikern gegeben, die von der Moderation ignoriert wurden, und man hätte auch Mods toleriert, die sich offen über Trump lustig machen.

Das YouTube-Video „This is so f*cking stupid“ erreichte 1 Million Aufrufe in 2 Tagen.

In den Kommentaren auf YouTube ist man sich einig, dass die Seite NexusMods schon immer „übertrieben politisch war“, die hätten einen klaren Dreh nach links.

Seite sagt: Sie haben genau diese Mod auch zu Joe Biden entfernt

Das ist die Reaktion der Seite: In einem Statement auf reddit hat der Community-Manager von NexusMods klargestellt: Man habe auch die exakt selbe Mod mit Joe Biden am 2. Januar von der Seite entfernt:

Es gibt keine politische Voreingenommenheit. Wir haben keinen Bock auf Irre, die jedes Mal aus dem Gehölz kommen, wenn solche Mods auf unserer Seite erscheinen.

Der Community-Manager ergänzt, er fände es schon lustig, dass keiner der „Outrage-Bait“-YouTuber erwähnt habe, dass auch die Biden-Mod entfernt wurde.

Todesdrohungen und Pädophilie-Vorwürfe nach YouTube-Video

Heute würden wieder lauter Irre kommen und ihnen Todesdrohungen schicken und sie Pädophile nennen, weil „einige YouTuber ihnen gesagt hätten, dass sie nur die Trump-Mods entfernen.“

Zitat:

Es ist so dumm, die Leute sind so verdammt dumm, dass ich mich damit echt nicht beschäftigen will. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern nicht, dass sie mehr mit ihnen interagieren, als ihnen die Tür zum Ausgang zu zeigen.

Zwar nennt NexusMods nicht ausdrücklich den Namen “Asmongold”, aber das ist wohl die Stoßrichtung der Kritik gegen Empörungs-YouTuber.

„Viele Fehlinformationen im Umlauf“

Heute, am 8. Januar, erschien noch ein sachlicheres Statement von NexusMods (via x):

Man kritisiert, es seien viele Falschinformationen im Umlauf

Man wolle eine Seite sein, die eine positive Modding-Community aufbaut

Es gäbe aber auch immer wieder Mods, die für Konflikte und Spaltung sorgen

2020 habe man in den Richtlinien der Seite festgelegt, alle Mods mit amerikanischer Politik von der Seite zu entfernen. Man habe neben der Trump-Mod auch Mods zu Marvel Rivals entfernt, die Obama oder Biden enthalten

Man sei eine kleine UK-Firma und habe kein Interesse an der US-Politik und will nicht, dass die Seite als Plattform für Diskussionen zur US-Politik genutzt wird

Man sieht sich nicht als Autorität, was im Modding erlaubt ist und was nicht. Wer diese Mods wolle, könne sie auf anderen Seiten finden

Das steckt dahinter: NexusMods stand schon häufiger in der Kritik von US-YouTubern, weil man Mods von der Seite genommen hat, die aus Spielen Diversitäts-Symbole wie die LGBTQ-Pride-Flag entfernt haben. Oder die bei Starfield die Pronomen rausgestrichen haben. Die Seite will offenbar für Vielfalt und Toleranz stehen. Das als „extremen Linksdrall“ zu sehen, fällt aus europäischer Sicht schon schwer. Da gelten in den USA wohl andere Standards, die für Briten schon verwirrend sind.

Die Reaktion des Community-Managers zeigt aber deutlich, welche gewaltigen Wellen solche Videos von meinungsstarken YouTubern wie Asmongold schlagen: Seine Aussagen werden ungeprüft geglaubt und von seinen Fans übernommen und weitergetragen.

Wenn man Seiten dann mal eben im Nebensatz, so als Kollateralschaden vorwirft, dass die dort Pädophilie gutheißen und das 1 Million Leute sehen, von denen einige Todesdrohungen aussprechen, muss man sich schon die Frage gefallen lassen, ob man da einer gewissen Reichweiten-Verantwortung gerecht wird.

Vielleicht sollte sich Asmongold daran erinnern, dass er vor wenigen Wochen noch gesagt hat, er habe sich in die schlimmste Version seiner selbst verwandelt und wolle sich nun ändern. Viel ist davon offenbar nicht übrig geblieben: Asmongold ist zurück auf Twitch und bereut einige seiner schlimmsten Aussagen – Zum Entsetzen einiger Fans