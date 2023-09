Die größte Seite für Mods verbietet eine Änderung an Starfield – Ärger auf Steam

Die Seite „NexusMods“ ist die größte Quelle für Modifikationen an Spielen im Internet: Gerade die Spiele von Bethesda, wie Skyrim, sind für ihre zahlreichen Mods bekannt, mit denen Spieler und Bastler das Game verändern. Jetzt hat NexusMod eine Sorte von Mods für Starfield verboten: Die Wahl der Pronomen bei der Charaktererstellung darf nicht entfernt werden. Eine entsprechende Mod wurde entfernt.

Das ist die Situation:

In Starfield kann man bei der Charaktererstellung die bevorzugten Pronomen seines erstellten Charakters wählen: Dadurch kann man zum Beispiel eine männlich gelesene Figur erstellen, die mit den weiblichen Pronomen „sie/ihre“ angesprochen wird.

Darüber regte sich vor einigen Wochen ein britischer YouTuber auf, der sagte: Dieses winzige Detail ruiniere ihm die ganze Immersion am Spiel. Das seien „heutige Themen“, die in der Science-Fiction-Welt nichts verloren hätten. Auch der Streamer DrDisrespect sieht die Angabe der bevorzugten Pronomen als politische Stellungnahme.

Nun hatte jemand einen Mod erstellt und auf NexusMods hochgehalten, der genau dieses „Pronomen“-Feature aus der Charaktererstellung entfernt. Diese Mod wurde von der Seite gelöscht.

NexusMods will Entfernung nicht als politisches Statement verstanden wissen

Das sagt NexusMods: In einem Statement an 404media.co am Freitag, dem 15. September, sagt Nexus-Mods: Eigentlich sei es nicht die Politik der Seite, Leuten vorzuschreiben, was die in ein Spiel herausnehmen oder hineinpacken.

Aber es gebe Mods mit Inhalten, die man nicht beherbergen möchte:

Wir wollten diese Mod nicht hosten und es liegt sicher innerhalb unserer Rechte, dass wir solchen Inhalten keine Heimat auf unserer Plattform bieten. Das ist kein politisches Statement oder eine Bekenntnis zu der einen oder anderen Seite im Kulturkampf. Wir stehen für Diversität und Inklusion in unserer Community und das Entfernen von Diversität, auch wenn es vielen gefällt, fördert nicht die positive Modding-Community.

Im August 2022 hatte die Seite im Fall von Spider-Man Remastered ähnlich entschieden und Mods auf ihrer Seite abgelehnt, die Pride-Flaggen aus dem Spiel per Mod entfernen.

Negative Reaktionen von kleinem Teil der Community – “Nicht traurig, wenn die gehen”

Wie ist die Reaktion? Einige Nutzer der Seite kündigten daraufhin ihren Rückzug an und sagten, „das sei der Tod von NexusMods“.

Im Forum zu Starfield auf Steam finden sich Kommentare einiger wütender Nutzer, die über NexusMods fluchen und sagen, das seien “zensierende Feiglinge”.

Viel der Steam-Nutzer verstehen die Aufregung aber nicht: Das sei ein winziges Detail, das könne man doch einfach ignorieren oder damit leben.

Die Seite kommentierte die negative Kritik damit, dass man sich dadurch in seiner Entscheidung bestätigt sieht. Es komme viel Hass und Bosheit von einem sehr, sehr kleinen Teil der Community. Man sei nicht traurig, wenn diese Leute gingen.

Gerade in den USA ist die Wahl der Pronomen Teil eines Kulturkampfes in einem politisch stark gespaltenen Land.

17-Jähriger fliegt 4 Stunden zu Pokémon-Turnier – Wird disqualifiziert, weil er lacht, als er nach Pronomen gefragt wird