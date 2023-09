Starfield: Streamer rastet wegen winzigem Detail aus, hält flammende Wutrede gegen Bethesda – Geht viral

Andere beklagen, dass genau solche Auftritte so viel Aufmerksamkeit bekommen und ruhigere, tiefere Auseinandersetzung hingegen ungehört verhallen (via twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einer wutentbrannten Rede brüllt er fast 2 Minuten in die Kamera und äußert seine Wut darüber, dass Bethesda ihm mit ihrer „Ideologie“ die ganze Immersion und letztlich auch das Spiel verderbe.

So löst ihr euer Gewichtsproblem in Starfield ein für alle Mal

Insert

You are going to send email to