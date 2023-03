17-Jähriger fliegt 4 Stunden zu Pokémon-Turnier – Wird disqualifiziert, weil er lacht, als er nach Pronomen gefragt wird

In den USA sorgt eine Geschichte um das Sammelkartenspiel Pokémon für politischen Sprengstoff im so gespaltenen Land. Ein 17-Jähriger sagt, er wurde vom „Hauptschiedsrichter“ eines Turniers bei Pokémon disqualifiziert, weil er auf die Frage, welche Pronomen er bevorzugt, nervös lachen musste. Das wurde vom Schiedsrichter offenbar als Affront gegen Transsexuelle empfunden. Der Spieler sagt aber: Ihm fiel das 3. Pronomen einfach nicht ein und er lachte aus Verlegenheit.

Das ist die Situation:

Das ging schief: Der Spieler sagt, das Turnier lief großartig für ihn. Er konnte die ersten 5 Runden gewinnen und stand bei 5-0. Er trat dann gegen einen besonders starken Spieler an, den 22-jährigen Alex Schemanske. Dem 17-Jährigen wurde gesagt, sein Match wurde ausgewählt, um im Stream gezeigt zu werden.

Auf dem Weg an den Tisch fragte ein Schiedsrichter ihn nach seinen bevorzugten Pronomen. Wie wollte er, dass die Caster über ihn im Stream sprechen. Tran sagte: „Uhm, er oder ihm oder uhm …“

Der Junge sagt, ihm fiel einfach das Pronomen „sein“ in dem Moment nicht ein. Also stand er da, schaute dumm aus der Wäsche und ihm war furchtbar peinlich, dass er nicht auf das dritte Pronomen kam, das der Schiedsrichter hören wollte. Er sagte: Weil er nervös und gestresst war, hätte er ein „kleines Lachen“ ausgestoßen. Und die Antwort war schließlich sowas wie: „Um, er oder ihm oder Haha sein.“

Als der Schiedsrichter seinen Gegner nach dessen Pronomen fragte, habe der geantwortet „Er und ihn“, daraufhin habe der 17-Jährige gesagt: „Uh, yeah, er und ihn – Haha.“

Der Schiedsrichter habe ihm gesagt, er selbst bevorzuge die Pronomen „They/Them“, also eine geschlechtsneutrale Variante, und er solle kein Arsch deshalb sein. Habe dabei aber weder verärgert noch aufgeregt gewirkt.

Tran betont:

Das Match zwischen Alex Schemanske und Makani Tran gibt es hier auf YouTube. Es geht etwas über 21 Minuten:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie ging das weiter? Der 17-Jährige erzählt dann:

Er wurde dann gebeten, von der Bühne zu gehen und vom Chef-Schiedsrichter separat befragt. Tran erklärte erneut, er habe nur aus Nervosität gelacht und weil es ihm peinlich war, dass ihm das dritte Pronomen nicht eingefallen war.

Der Schiedsrichter habe auch erst verständnisvoll gewirkt, dann aber erklärt, dass der 17-Jährige wegen des Verstoßes gegen die „Inklusion-Regeln“ vom Turnier disqualifiziert werde. Der Schiedsrichter-Chef sagte ihm, es tue ihm auch leid und das sei doof, aber er habe eben gegen die Pokémon-Richtlinie verstoßen.

Egal, was der junge Mann noch vorbrachte. Die Entscheidung war gefallen und er wurde sogar der Halle verwiesen.

Tran sagt, er heulte wie ein Schlosshund. War total fertig. Der Schiedsrichter habe ihn um alles gebracht, um die große Chance, das viele Geld. Doch der Schiedsrichter zeigte keinerlei Mitgefühl, ihm ging es nur darum, dass Tran jetzt das Matchblatt unterschreibe:

Während ich noch heule, bittet mich der Schiedsrichter das Matchblatt zu unterschreiben. Ich hatte das Gefühl, dass er mich nicht mal wahrnimmt und dass er nur froh ist, dass das Problem gelöst ist. Ich hatte ihm grade gesagt, dass er so viel für mich zerstört hat und mir so viel Geld und harte Arbeit weggenommen und alles, was ihn juckt, ist es, dass ich das Matchblatt unterschreibe.

Ich sage: “Geben Sie mir mal einen Moment”, weil ich total fertig war und heulte, wie noch nie zuvor. Eine Minute später fragt er mich: “Also weigerst du dich, das Match-Blatt zu unterschreiben?”, was die Situation nur noch schlimmer machte. Ich unterschrieb das Blatt und weinte weiter. Er ging und wir haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Ich saß da bestimmt noch 10 Minuten und weinte, bis einer meiner Freunde vorbeikam.”