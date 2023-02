11-Jährige gewinnt internationales Pokémon-Turnier – Wird sie die Allerbeste sein, wie keiner vor ihr war?

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Wie reagierte sie auf ihren Sieg? In einem Interview direkt nach ihrem Final-Sieg ist Kiara Nguyen noch etwas schüchtern und weiß gar nicht so recht, was sie sagen soll. Sie sei aufgeregt und glücklich, erklärt die 11-Jährige. Auf Nachfrage der Interviewerin, wie sie sich anfühle, diesen Titel zu gewinnen, fügt sie hinzu, das sei “ziemlich toll” (via YouTube ).

Was genau gewann die 11-Jährige? Kiara Nguyen konnte sich gegen ihren Gegner Takumi M. in der Junior-Division durchsetzen. Für den Sieg erhielt sie 1.500 $ Preisgeld und 500 Championship-Punkte.

Was war das für ein Turnier? Vom 17. bis zum 19. Februar fanden in Melbourne die 2023 Oceania International Championships statt. Dabei handelt es sich um ein Videospiel-Turnier zu den aktuellen Pokémon Karmesin und Purpur.

