Valorant bannt Spieler für 8 Jahre, weil er vorgab, non-binär zu sein, um gegen Frauen zu spielen

Riot Games hat Probleme mit seinem Programm „Game Changers“ beim Shooter Valorant (PC). Man ist einem männlichen Spieler auf die Schliche gekommen, der im Oktober 2022 vorgab, eine andere Geschlechtsidentität aufzuweisen, damit er bei einem Turnier mitspielen konnte, das nur für Frauen und andere marginalisierte Geschlechter ausgeschrieben war. Der Spieler war aufgefallen, weil ihm vorgeworfen wurde, zu cheaten. Das stritt er ab, gestand aber, bei der Geschlechts-Identität gelogen zu haben.

Was ist das für ein Turnier?

Riot Games hat 2022 das Format „Game Changers Championship” bei Valorant gestartet.

Das Turnier soll Frauen und Angehörigen anderer marginalisierter Geschlechter eine Möglichkeit geben, beim E-Sport von Valorant einzusteigen.

2022 trugen 8 Teams die Meisterschaft aus. Am Ende gewann G2 Gozen das Turnier und 180.000 $ Preisgeld.

8 Jahre Sperre für Geschlechts-Täuschung – 5 Jahre Sperre für Helferin

Das ist das Urteil von Riot Games: Riot Games hat am 9. Februar wegen eines Vorfalls lange Spiel-Sperren gegen 4 Personen erlassen. Die Personen dürfen für ein bis acht Jahre nicht mehr an Events teilnehmen, die von Riot Games organisiert sind. Im Prinzip ist das also das Ende einer möglichen Profi-Karriere:

Der Spieler Alex „Dsylexic“ Luong wird für 8 Jahre gesperrt, weil er an einem Match im Oktober 2022 teilnahm und dabei die „Gender“-Regeln verletzte.

Die Spielerin Jennifer „nabiichu“ Choe wurde für 5 Jahre gebannt.

Es heißt von Riot Games, der Spieler Dsylexic identifiziere sich als „er/ihm“, habe aber der Spielerin „nabiichu“ angeboten, die Offiziellen zu täuschen, indem er sich als „non-binärer“ Spieler ausgibt, um gegen das Team „CLG Red“ spielen zu dürfen.

Die Spielerin habe dem Vorschlag zugestimmt und dabei geholfen, dass ihr Team und die Turnier-Offiziellen Dsylexic als non-binär akzeptieren.

Riot Games hat zudem zwei Spielerinnen für ein Jahr gebannt, die in einem Discord-Channel ein „diskriminierendes Meme“ gepostet haben. Das sei rassistisch gewesen.

Twitch-Streamerin wird Profi in Valorant fürs Top-Team, 3 Tage danach gefeuert

Das sagt Riot Games: Die sagen, man dulde kein diskriminierendes Verhalten, nichts, was sich um Rasse, Geschlecht, Alter oder sonst eine persönliche Eigenschaft dreht. Die Ermittler hätten bei den Untersuchungen nichts gefunden, was eine Milderung der Strafe nahelegt (via riotgames).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler flog wegen Cheatens auf – Leugnete das, gab aber Täuschung zu

Wie war der Fall ans Licht gekommen? Das Team des Spielers, EQ Cerise, wurde im Oktober 2022 aus dem Turnier disqualifiziert, weil Dsylexic vorgeworfen wurde, Cheat-Software zu verwenden.

Dsylexic bestritt das Cheaten, gab aber zu, dass er sich eigentlich als Mann identifiziert und gefaket hat, non-binär zu sein, um bei dem Turnier mitzumachen (via dexerto).

Wie reagieren die Bestraften? Die Spielerin sagt: Sie verdiene Konsequenzen für ihr Handeln. Über die Länge des Banns könne man zwar streiten, sie akzeptiert die Strafe aber.

Sie werde jetzt Valorant “nur noch zum Spaß” spielen und streamen.

Der Spieler, der für 8 Jahre gebannt wurde, hat seinen Twitter-Kanal offenbar gelöscht. In einem Statement aus 2022 hatte er sich aber bei seinem Team und den Gegnern für sein Verhalten entschuldigt. Er hat auch die Community von Game Changers um Verzeiung gebeten, weil er der “Integrität der Szene ruiniert habe”.

Hier im Video kann man die Tweets aus 2022 sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist Riot Games hier so hart? Riot Games hat beim Thema „Sexismus“ eine unrühmliche Vergangenheit. Beim LoL-Entwickler sollen jahrelang Zustände wie in einer Studentenverbindung geherrscht haben und Frauen sollen sexistisch und schlecht behandelt worden sein.

Hier hat aber in den letzten Jahren offenbar ein starkes Umdenken stattgefunden. Gerade bei Valorant hat man schon in der Entstehungs-Phase die Rolle von Entwicklerinnen in den Vordergrund gerückt und immer wieder betont, dass man gerade für Frauen ein sicheres Umfeld schaffen will:

Nach 86 furchtbaren Sekunden bannt Valorant einen brandheißen YouTube-Star für immer