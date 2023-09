Starfield: DrDisrespect sagt, Bethesda lehnte Zusammenarbeit mit ihm ab – Weiß jetzt auch, warum

DrDisrespect scheint zu glauben, dass er für diese Menschen, die „politisch woke“ sind, er eine Person ist, mit der man nicht zusammenarbeiten will. Er scheint sich politisch in einem anderen Spektrum zu verorten.

„Er/ihn. Verstanden. Okay, jetzt fängt alles an, einen Sinn zu ergaben. Alles ergibt jetzt Sinn. Hab’s verstanden.“

Das sagt er jetzt über Starfield: DrDisrespect sagte in einem Stream vom 1. September (via youtube ), er und sein Team hätten bei Bethesda zweimal wegen einer Zusammenarbeit bei Starfield angefragt:

Insert

You are going to send email to