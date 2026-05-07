Pokémon GO: Dataminer entdecken neue Raids, Trainer schämen sich jetzt schon

In den Spieldaten von Pokémon GO wurden Änderungen gefunden, die auf eine neue Art von Raids hindeuten. Die Community hasst sie jetzt schon.

Dataminer durchforsten regelmäßig die Dateien von Pokémon GO und achten auf Änderungen in Form von neuen Bildern oder veränderten Texten. Auch diesmal sind sie fündig geworden. Dabei haben sie Texte entdeckt, die auf eine neue Art von Herausforderung hindeutet: die Unity Raids.

Die Community geht davon aus, dass diese Raids mit dem Release der beiden Mega-Entwicklungen von Mewtu ihr Debüt im Spiel feiern könnten. Und bereits jetzt sorgt eine Funktion der potenziell neuen Raids für Frust.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

„Wie eine Versammlung von Sektenmitgliedern“

Was ist das für eine Funktion? Die entdeckten Texte deuten darauf hin, dass ihr in den Unity Raids euer Smartphone in die Luft halten müsst, um sogenannte Unity Attacken aufzuladen und um das Monster zu fangen. In den Texten heißt es unter anderem: „Halte dein Gerät in die Luft, um dein Pokémon zu fangen“ sowie „Um einen Unity-Angriff aufzuladen, hebe dein Gerät gemeinsam mit den anderen Trainern im Kampf in die Luft und halte es dort“.

Wann kommt die Funktion? Beachtet bei diesen Informationen, dass es sich nur um Texte handelt, die in Dataminings entdeckt wurden und nicht um offizielle Ankündigungen von Niantic. Ob und in welcher Form die Funktion wirklich im Spiel landet, wird die Zukunft zeigen.

In der Vergangenheit haben Dataminer jedoch oft Sachen entdeckt, die letztlich wirklich ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Zuletzt war das bei den Mega-Entwicklungen von Mewtu der Fall, bei denen im Januar bereits Hinweise entdeckt wurden und die jetzt im GO Fest 2026 im Juli ihr Debüt im Spiel feiern.

Was sagt die Community dazu? In der Community sorgt die potenziell neue Art von Raids bereits jetzt für Frust. Einige der Kommentare auf Reddit zum Thema lauten:

„Na toll. Jetzt sehe ich im Park noch mehr wie ein Nerd aus“, schreibt fantasypaladin

„Wir werden aussehen wie eine Versammlung von Sektenmitgliedern … oh Gott“, befürchtet EquipmentLiving6948

„Großartig, ich habe schon nach einem Grund gesucht, mein Handy anderen zu zeigen – so wie der neugeborene Simba, der auf dem Königsfelsen in ‚ Der König der Löwen ‘ in die Höhe gehoben wird”, kommentiert MuelNado

Der König der Löwen in die Höhe gehoben wird”, kommentiert MuelNado „Das wird sicher völlig fehlerfrei veröffentlicht, und das ausgerechnet während des wahrscheinlich größten Events in der Geschichte von Pogo …“, merkt HazardousHD an

Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure dazu Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in den nächsten Wochen im Spiel noch anstehen und wann sie stattfinden, dann schaut dafür gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.