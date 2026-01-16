Trainer wünschen sich schon ewig 2 besondere Monster in Pokémon GO, jetzt könnten sie wirklich kommen

Es gibt neue Hinweise auf 2 Mega-Entwicklungen in Pokémon GO, die von vielen Trainern sehnlichst erwartet werden.

Immer wieder gibt es Hinweise durch sogenannte Dataminer im Spiel. Dabei werden die Spieldateien durchforstet, um Veränderungen, wie beispielsweise neue Bilder zu Monstern, auch Assets genannt, oder Texte zu entdecken. Die wohl bekannteste Gruppe an Dataminern von Pokémon GO dürften die Pokeminer sein.

Auf ihrem Discord haben sie nun neue Veränderungen im Spiel, die sich auf 2 Mega-Entwicklungen beziehen, veröffentlicht. Und die dürften viele Trainer interessieren.

Neue Assets, neue Hoffnung

Was sind das für Mega-Entwicklungen? Die neuen Hinweise beziehen sich auf die beiden Mega-Entwicklungen von einem der mächtigsten Pokémon überhaupt: Mewtu. Das Monster besitzt gleich 2 verschiedene Mega-Formen: Mega-Mewtu-X und Mega-Mewtu-Y.

Bereits in der Vergangenheit sind Assets zu den beiden Formen im Spiel hinzugefügt worden, veröffentlicht wurden die beiden Formen bisher jedoch nicht. Die Pokeminer gehen davon aus, dass die Assets damals nicht willentlich im Spiel gelandet sind.

Nun haben die Dataminer bemerkt, dass vergrößerte Varianten der beiden Mega-Entwicklungen im Spiel gelandet sind. Zudem wurden die Schreie der beiden Monster angepasst. Diese waren bisher wohl vertauscht.

Was wurde noch entdeckt? Zudem wurden Assets zu den Monstern Flaminkno und dem mysteriösen Monster Zeraora im Spiel entdeckt.

Wie die neuen Assets aussehen, seht ihr in diesem Beitrag auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wann erscheinen die Mega-Entwicklungen? Wann genau die beiden Mewtu-Formen im Spiel veröffentlicht werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Auch wenn das Hinzufügen von Assets ein wichtiger Schritt vor einer Veröffentlichung neuer Monster darstellt, heißt das nicht, dass die Monster in den nächsten Wochen ihr Debüt feiern müssen. Offizielle Informationen von Pokémon GO zu den beiden Entwicklungen gibt es bisher noch nicht.

Zumindest theoretisch würde ein diesjähriger Release der beiden Mega-Formen gut passen. Pokémon GO feiert im Sommer sein 10-jähriges Jubiläum.

Während ihr euch bezüglich der Mega-Entwicklungen von Mewtu also erstmal noch in Geduld üben müsst, gibt es einige Events, Raids und weitere Inhalte, die in den nächsten Wochen stattfinden. Welche das genau sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.