Trainer wünschen sich schon ewig 2 besondere Monster in Pokémon GO, jetzt könnten sie wirklich kommen

CommunityNews
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Trainer wünschen sich schon ewig 2 besondere Monster in Pokémon GO, jetzt könnten sie wirklich kommen

Es gibt neue Hinweise auf 2 Mega-Entwicklungen in Pokémon GO, die von vielen Trainern sehnlichst erwartet werden.

Immer wieder gibt es Hinweise durch sogenannte Dataminer im Spiel. Dabei werden die Spieldateien durchforstet, um Veränderungen, wie beispielsweise neue Bilder zu Monstern, auch Assets genannt, oder Texte zu entdecken. Die wohl bekannteste Gruppe an Dataminern von Pokémon GO dürften die Pokeminer sein.

Auf ihrem Discord haben sie nun neue Veränderungen im Spiel, die sich auf 2 Mega-Entwicklungen beziehen, veröffentlicht. Und die dürften viele Trainer interessieren.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Filmexperte verrät, welche 10 Filme ihr 2026 schauen solltet Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam Hytale: Die besten Waffen in der Tier List  In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+ Die wichtigste Serie auf HBO Max endete schon vor über 18 Jahren, doch jeder Fan von Breaking Bad sollte sie gesehen haben Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie

Neue Assets, neue Hoffnung

Was sind das für Mega-Entwicklungen? Die neuen Hinweise beziehen sich auf die beiden Mega-Entwicklungen von einem der mächtigsten Pokémon überhaupt: Mewtu. Das Monster besitzt gleich 2 verschiedene Mega-Formen: Mega-Mewtu-X und Mega-Mewtu-Y.

Bereits in der Vergangenheit sind Assets zu den beiden Formen im Spiel hinzugefügt worden, veröffentlicht wurden die beiden Formen bisher jedoch nicht. Die Pokeminer gehen davon aus, dass die Assets damals nicht willentlich im Spiel gelandet sind.

Nun haben die Dataminer bemerkt, dass vergrößerte Varianten der beiden Mega-Entwicklungen im Spiel gelandet sind. Zudem wurden die Schreie der beiden Monster angepasst. Diese waren bisher wohl vertauscht.

Was wurde noch entdeckt? Zudem wurden Assets zu den Monstern Flaminkno und dem mysteriösen Monster Zeraora im Spiel entdeckt.

Wie die neuen Assets aussehen, seht ihr in diesem Beitrag auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Wann erscheinen die Mega-Entwicklungen? Wann genau die beiden Mewtu-Formen im Spiel veröffentlicht werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Auch wenn das Hinzufügen von Assets ein wichtiger Schritt vor einer Veröffentlichung neuer Monster darstellt, heißt das nicht, dass die Monster in den nächsten Wochen ihr Debüt feiern müssen. Offizielle Informationen von Pokémon GO zu den beiden Entwicklungen gibt es bisher noch nicht.

Zumindest theoretisch würde ein diesjähriger Release der beiden Mega-Formen gut passen. Pokémon GO feiert im Sommer sein 10-jähriges Jubiläum.

Mehr zum Thema
1
Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event
von Paul Kutzner
2
Pokémon GO testet eine Funktion, damit ihr Herausforderungen leichter absolvieren könnt
von Paul Kutzner
3
In Pokémon GO vermissen Trainer gerade ausgerechnet die Pokémon: „Das macht mich wütend“
von Paul Kutzner

Während ihr euch bezüglich der Mega-Entwicklungen von Mewtu also erstmal noch in Geduld üben müsst, gibt es einige Events, Raids und weitere Inhalte, die in den nächsten Wochen stattfinden. Welche das genau sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Rocket Übernahme Januar 2026

Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event

Pokemon GO Rettungsaktion

Trainer startet Rettungsmission für ein Shiny in Pokémon GO unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen

Pokemon GO Trainer Zeichen Shiny

Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO

Pokemon GO keine Monster

In Pokémon GO vermissen Trainer gerade ausgerechnet die Pokémon: „Das macht mich wütend“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx