Community entdeckt Mega-Entwicklungen von Mewtu und Metagross in Pokémon GO – Was bedeutet das?

Aufmerksame Trainer haben Änderungen in den Daten von Pokémon GO gefunden. Und die könnten ziemlich interessant sein.

In Pokémon GO haben Dataminer neue sogenannte Assets zu Monstern gefunden, die bisher noch nicht im Spiel verfügbar sind. Bei den Assets handelt es sich um die Grafiken, die ein Pokémon im Spiel beispielsweise im Fang-Bildschirm, in eurer Pokémon-Box oder in Raids verwendet.

Bei den gefundenen Grafiken handelt es sich teils um einige der stärksten Monster, die bisher noch nicht im Spiel verfügbar sind. Bevor bei euch die Vorfreude zu stark steigt, solltet ihr dabei aber einen wichtigen Punkt beachten.

Konkrete Grafiken ohne konkrete Infos

Für welche Monster wurden Grafiken gefunden? Unter den gefundenen Monstern sind einige starke Monster dabei, auf die viele von euch wohl warten dürften. Hierzu gehören beide Mega-Entwicklungen von Mewtu sowie die Mega-Entwicklung von Metagross.

Diese dürften, sobald sie im Spiel freigeschaltet sind, zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO zählen.

Auch zu weiteren Monstern wurden Grafiken im Spiel gefunden. Dazu zählen beispielsweise auch die Mega-Entwicklungen von Tohaido, Camerupt sowie Ohrdoch.

Den Reddit-Beitrag mit allen Grafiken binden wir hier für euch ein:

Wann kann ich die Monster im Spiel erhalten? Die Tatsache, dass die Grafiken für die Monster bereits im Spiel eingefügt worden sind, bedeutet nicht, dass ein Debüt der Pokémon kurz bevor steht. In der Software-Entwicklung ist es üblich, dass solche Assets bereits vor der eigentlichen Nutzung dem Projekt hinzugefügt werden.

Auch ein versehentliches und verfrühtes Hochladen der neuen Assets ist denkbar.

Da dieser Fund von Dataminern, die den Code des Spiels durchforsten und nach Veränderungen suchen, gefunden wurde, gibt es entsprechend noch keine offiziellen Informationen von Entwickler Niantic zu den Monstern.

Dies muss also nicht bedeuten, dass ein Release der gefundenen Monster kurz bevor steht. Wann das genau der Fall ist und ob die Pokémon bereits in wenigen Tagen oder vielleicht sogar erst in mehreren Monaten oder sogar Jahren erscheinen, ist unbekannt.

Ihr solltet euch also noch in Geduld beweisen und abwarten, wann es die ersten offiziellen Informationen zu diesen Monstern gibt. Schließlich gab es bereits 2021 die ersten Andeutungen zu Mega-Mewtu.

