Dungeons & Dragons: Die 10 mächtigsten Zauber, die ihr unbedingt nutzen solltet

Das Multiversum von Dungeons & Dragons ist voll von Magie und gewaltigen Zaubern. Die 10 mächtigsten Zauber hat MeinMMO für euch herausgesucht, damit ihr sie für eure Kampagne im Auge behalten könnt.
Wie wurde die Liste erstellt? Wir haben für euch 10 Zauber herausgesucht, die auf ihre Art besonders mächtig sind. Dabei haben wir uns auf Zauber der 5. Edition beschränkt, die die Höchststufe von Stufe 9 innehaben. Zusätzlich haben wir darauf geachtet, ein breites Feld verschiedener Zauber abzubilden, sodass jeder Spieler und Spielleiter fündig werden kann.
Für unsere Liste haben wir uns gegen ein direktes Ranking entschieden, da die Macht eines Zaubers von zu vielen Faktoren abhängig ist, als dass man sie gut vergleichen könnte. So kann ein Zauber mächtig sein, weil er viel Schaden macht oder weil er die Welt um sich herum in großem Maße manipulieren kann – oder auch, weil ein Spieler ihn in einem geeigneten Moment schlau einsetzt.
Was für Zauber gibt es? In Dungeons & Dragons gibt es hunderte verschiedene Zauber, aus denen ihr für eure Charaktere wählen könnt. Da gibt es zum einen Zaubertricks (Cantrips), die keinen Zauberplatz kosten, wenn man sie wirkt. Sie mögen nicht besonders stark sein, sind aber häufig sehr nützlich.
Wollt ihr kraftvollere Zauber wirken, könnt ihr aus Zaubern verschiedener Stufen von Stufe 1 bis Stufe 9 wählen, die dann jeweils einen gleichwertigen Zauberplatz kosten. Dabei gilt: je höher die Stufe, desto mächtiger der Zauber. Ebenso kann nicht jede Klasse jeden Zauber erlernen.
Die Zauber gehören jeweils einer der 8 Schulen der Magie an:
- Bannzauber (Abjuration)
- Beschwörungszauber (Conjuration)
- Hervorrufungsmagie (Evocation)
- Illusionsmagie (Illusion)
- Nekromantie (Necromancy)
- Verwandlungsmagie (Transmutation)
- Verzauberungsmagie (Enchantment)
- Erkenntniszauber (Divination)
Meteoritenschwarm (Meteor Swarm)
- Verfügbare Klassen: Zauberer, Magier
- Wirkzeit: 1 Aktion
- Reichweite/Gebiet: 1 Meile (40 Fuß Sphäre)
- Dauer: Augenblicklich
- Schaden/Effekt: Feuer
- Schule der Magie: Hervorrufungsmagie
- Angriff/Rettung: Geschicklichkeit Rettungswurf
- Komponenten: V, S
- Zauber bei DnD Beyond
Wer eine noch imposantere und mächtigere Alternative zum berüchtigten Feuerball sucht, um so ziemlich alles niederzubrennen, ist mit dem Zauber Meteoritenschwarm gut bedient.
Glühende Feuerkugeln stürzen an vier verschiedenen Stellen innerhalb eurer Reichweite zu Boden. Jedes Wesen in einer Sphäre von 40 Fuß um jeden Einschlagpunkt muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen.
Bei einem Fehlschlag erleidet es 20W6 Feuerschaden und 20W6 Wuchtschaden, also einen Maximalschaden von 240, sofern das Wesen keine Resistenzen oder Immunitäten besitzt. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf nur die Hälfte des Schadens.
Ein Wesen, das sich im Wirkungsbereich mehrerer Meteore befindet, wird dennoch nur einmal getroffen. Nichtmagische Objekte, die nicht getragen oder gehalten werden, erleiden ebenfalls den Schaden, sofern sie sich im Wirkungsbereich des Zaubers befinden. Ist ein solches Objekt brennbar, beginnt es zu brennen.
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Die Liste klingt definitiv gut so, auch wenn ich Regenbogenwand gerne dabei gehabt hätte
Die hat es auch nur ganz knapp nicht mit reingeschafft 😀 Ist auch ein sehr, sehr cooler und mächtiger Zauber.
Vor etlichen Jahren und auch Editionen hatte eins meiner Gruppenmitglieder sich Material zu Planescape besorgt und wollte uns anderen ordentlich einheizen. Er leitete ne Kampagne gegen “unsere” Stadt. Nun ja, es kam halt wie es kommen musste und ne große Schlacht fand statt. Er mit seiner Horde gegen unsere absurd hochgelevelten Chars. Da kam auch das “Wort der Macht Tod” zum Einsatz. Er lacht sich ins Fäustchen, ich auch nach einem Blick ins Handbuch.
Mein – selbstverständlich zum Guten konvertierten – Level (ich glaube) 50 Krieger, Magier und Priester in Personalunion – Drow mit irgendwas über 130 TP erschlägt daraufhin mit der Rückhand irgendwas von seinem zu groß gewachsenen fliegendem Zeug.
Das schönste an dem Abend war dann sein etwas bedöpperter Gesichtsausdruck, außerdem wurde es in unserer Gruppe zu nem geflügelten Wort wenn irgendwer sich was unglaublich dämliches geleistet hat
Für solche Anekdoten liebe ich DnD auch einfach😊