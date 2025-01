In Marvel Rivals habt ihr gerade einen Nachteil, wenn euer PC besser ist als der vom Gegner

Eigentlich wollen alle Gamer möglichst hohe FPS, aber in dem neuen Hero-Shooter Marvel Rivals kann das ein Nachteil sein.

Was ist das für ein Nachteil? In Marvel Rivals gibt es aktuell einen Fehler, der eure Latenz verschlechtert, wenn ihr einen leistungsstarken Gaming-PC habt. Das heißt, euer Ping steigt, je mehr Bilder pro Sekunde (frames per second/ FPS) ihr in dem Hero-Shooter habt.

Ein Gegner mit schwächerer Hardware kann euch gegenüber demnach einen kleinen Vorteil haben, weil er über einen niedrigen Ping verfügt

Ein Nutzer auf X.com stellte dabei die folgenden Werte fest:

30 FPS – 33 Ping

60 FPS 41 Ping

110 FPS – 46 Ping

unbegrenzte FPS – 66 Ping

Um den Fehler mit unterschiedlichen FPS testen zu können, hat er die Bildrate auf die angegebenen Werte begrenzt.

Zwar startete in Marvel Rivals am 10. Januar Season 1 des Hero-Shooters, doch einen Fix für den Fehler gab es bislang nicht. MeinMMO-Redakteur Dariusz konnte den Bug am 13. Januar noch mit einem Test bestätigen und kam dabei auf ähnliche Werte wie der X-User – wenn auch leicht abweichend.

Hier könnt ihr den Trailer zur ersten Season von Marvel Rivals sehen:

Was bringt eine hohe Bildrate? Die FPS beschreiben eure Bildrate, also die Zahl der Bilder, die in einer Sekunde wiedergegeben werden. Bei 60 FPS sind das 60 Bilder pro Sekunde. Je mehr FPS ihr habt, desto mehr Bilder könnt ihr also pro Sekunde sehen – vorausgesetzt, ihr habt einen Monitor mit einer passenden Hertz-Zahl.

Besonders E-Sportler und kompetitive Spieler streben nach möglichst vielen FPS, weil eine hohe Bildrate dafür sorgt, dass ihr euren Gegner und andere wichtige Details schneller sehen könnt. Viele Gamer empfinden Spiele mit hohen FPS zudem als flüssiger.

In kompetitiven Spielen, zu denen auch Marvel Rivals gehört, ist es für viele Gamer deshalb nur logisch, notfalls die Grafik etwas herunterzuschrauben, um mehr FPS zu haben.

Solltet ihr jetzt auf FPS für eine bessere Latenz verzichten? Das hängt ganz von euch und euren spielerischen Präferenzen ab. Die Erhöhung der Latenz ist nicht so hoch, wenn ihr nicht mit einer unbegrenzten Bildrate zockt. Probiert also am besten ein paar FPS-Begrenzungen aus und versucht einen Wert zu finden, bei dem sowohl die Latenz, als auch die FPS euren Ansprüchen entsprechen.

Falls ihr unsicher seid, auf welchen Wert ihr eure FPS begrenzen sollt, könnt ihr euch dabei an der Hertz-Zahl eures Monitors orientieren. Das sind beispielsweise 60, 144, 170, 240 oder 360 Hertz. In Marvel Rivals könnt ihr die FPS ganz simpel in den Einstellungen begrenzen. Ihr könnt die maximalen FPS aber auch in der Software eurer Grafikkarte festlegen und somit ihre Lebenszeit verlängern: Mit einer simplen Einstellung könnt ihr das Leben eurer Grafikkarte verlängern