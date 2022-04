Die besten Shooter-Profis der Welt spielen mit der schlechtesten Grafik – Ihr solltet das auch tun

Wer bereits einen guten Gaming-Monitor besitzt und bereits das Beste aus seinen Grafikeinstellungen herausgeholt hat, der kann sich auch anderweitig mit neuem Equipment versorgen. So könnt ihr etwa in unsere Empfehlungen für Gaming-Mäuse schauen. Hier empfehlen wir euch für jeden Spielertypen eine passende Gaming-Maus:

Zocken alle Profis auf niedrigen Details? Nein, es gibt auch Streamer, die mit vollen Details zocken. So zockt etwa der bekannte Twitch-Streamer Ninja Apex Legends auf maximalen Details (via prosettings.com ).

Was spielt noch eine Rolle? In Shootern spielen Hitboxen eine Rolle. Das sind die Bereiche, die ihr beim Gegner für Schaden treffen müsst. Die Hitboxen sind bei hohen und niedrigen Einstellungen immer die gleichen.

Am stärksten spürt ihr den Unterschied zwischen 60 und 144 FPS. Während die Bewegungen bei 60 FPS fast ruckartig aussehen, sehen die Bewegungen bei 144 FPS nicht mehr so mechanisch und schon deutlich flüssiger aus. Und ihr könnt die Gegner deutlich besser treffen. Wer von hohen Frameraten profitierten möchte, der braucht aber auch einen guten, leistungsfähigen Monitor , der hohe Frameraten auch anzeigen kann.

Wieso ist die Framerate so wichtig? Je höher eure Framerate ist, desto schneller könnt ihr euren Gegner sehen und desto flüssiger fühlt sich das Spiel an. Wie stark sich das auswirkt, könnt ihr euch etwa in folgendem YouTube-Video ansehen:

Gras, welches sich sanft im Wind bewegt, wuchtige Explosionen oder detaillierte Gesichter, die fast lebensecht wirken: All das sieht in unseren Augen toll aus und viele User können sich daran nicht satt sehen. Für einige Gamer gilt: Je schöner das Spiel, desto besser und viele freuen sich auf die kommenden, schönsten MMORPGs .

Viele Profis zocken Ego-Shooter in niedrigen Einstellungen und verzichten bewusst auf grafische Pracht. MeinMMO erklärt euch, warum das so ist und warum ihr das auch ausprobieren solltet.

