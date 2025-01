Marvel Rivals ist ein Hero-Shooter, in dem man sich mit bekannten Charakteren aus Comics, Filmen und Serien in verschiedenen Modi bekämpft. Die spielbaren Helden sind dabei in 3 Rollen unterteilt. Wir zeigen euch alle aktuell spielbaren Helden in einer Übersicht.

Was ist Marvel Rivals für ein Spiel? Marvel Rivals ist ein Multiplayer-Hero-Shooter. In dem Titel spielt man in einem Team aus 6 Spielern gegen ein anderes 6er-Team. Die jeweiligen Teams bestehen aus verschiedenen Helden, die man aus den Marvel-Comics, -Filmen oder -Serien kennt.

In Marvel Rivals werden die spielbaren Charaktere in 3 Rollen unterteilt: Duelist (Duellant), Vanguard (Vorkämpfer) und Strategist (Stratege). Welche Helden es aktuell zum Zeitpunkt von Season 1 in Marvel Rivals gibt, verraten wir euch in unserer Liste.

Einen Trailer zur ersten Season von Marvel Rivals findet ihr hier:

Marvel Rivals: Liste aller spielbaren Charaktere

Alle Vanguards/Vorkämpfer in Marvel Rivals

Captain America

Doctor Strange

Groot

Hulk

Magneto

Peni Parker

Thor

Venom

Alle Duelists/Duellanten in Marvel Rivals

Black Panther

Black Widow

Hawkeye

Hela

Iron Fist

Iron Man

Magik

Mister Fantastic

Moon Knight

Namor

Psylocke

Scarlet Witch

Spider-Man

Squirrel Girl

Star-Lord

Storm

The Punisher

Winter Soldier

Wolverine

Alle Strategists/Strategen in Marvel Rivals

Adam Warlock

Cloak and Dagger

Invisible Woman

Jeff The Land Shark

Loki

Luna Snow

Mantis

Rocket Racoon

Alle bisher bestätigten, aber noch nicht veröffentlichten Charaktere in Marvel Rivals

Das Ding

Johnny Storm

Im Laufe der Zeit sollen immer mehr Superhelden in Marvel Rivals hinzugefügt werden. Das gilt aber nicht nur für neue Charaktere. Wichtig sind auch die Maps, die an Orte der Comics angelehnt sind. Alle Maps und in welchen Modi ihr sie spielen könnt, seht ihr hier: Marvel Rivals: Alle Maps und Modi in der Übersicht