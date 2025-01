Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

In Zukunft sollen auch die übrigen Helden der Fantastischen Vier als spielbare Charaktere in Marvel Rivals folgen. MeinMMO hat für euch alle wichtigen Informationen rund um den Start der neuen Season zusammengefasst: Marvel Rivals – Season 1: Alle Infos zum Start, Battlepass, Skins und neuen Helden

Wie kommt Aruu da überhaupt drauf? Im neuen Trailer zur 1. Season werden die neuen Helden vorgestellt. Hier wird auch „Invisible Woman“ gezeigt. Hier nutzt sie ihre Fähigkeit, schützende Kraftfelder zu beschwören. Und hier bleibt die Kamera so niedrig, dass man einen in einem kurzen Moment die Rückseite der Heldin sehen kann.

Ich habe gerade mit dem Team [von Marvel Rivals] telefoniert und sie haben mich wissen lassen, dass meine Dimensionen für eine gewisse unsichtbare Frau recycelt wurden. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich sagen kann, das ist mein Hintern. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde, aber ich denke, ich mache mir einen ziemlich guten Namen in der Spieleindustrie.

Twitch-Streamerin erkennt sich selbst in der neuen Heldin in Marvel Rivals, ausgerechnet am Hinterteil

