Streamer will Turnier zu Marvel Rivals gewinnen, um Studiengebühren zu bezahlen – wird aus Team geworfen

Während eines Turniers zu dem Spiel Marvel Rivals kam es zu einem Streit in einer teilnehmenden Gruppe. Einer der Teilnehmenden wurde jetzt jedoch zu einem erfolgreichen Twitch-Streamer und zwar nur, weil er von seinen Teamkameraden gebannt wurde.

Was war das für ein Turnier? Am 18. Januar 2026 fand ein Turnier zu Marvel Rivals statt, das auch gleichzeitig auf Twitch gelivestreamt wurde. Veranstaltet wurde es von dem Twitch-Streamer BasimZB. Insgesamt winkte den Teilnehmenden ein Preisgeld von 40.000 Dollar, umgerechnet ca. 34.000 Euro.

Ein Teilnehmer, der Twitch-Streamer Kingsman265, wollte sehr gerne gewinnen, da er laut eigener Aussage das Geld sehr gut gebrauchen könne. Er sei pleite und 3.000 Dollar, die er in dem Fall bei einem Sieg bekommen würde, seien sehr viel Geld für ihn. Mit dem Geld würde er nämlich einen Teil seiner Studiengebühren bezahlen.

Doch bevor Kingsman265 eine weitere Chance hatte, sich weiterhin für das Preisgeld anzustrengen, wurde er kurzerhand aus seinem Marvel-Rivals-Team hinausgeworfen. Und das mitten in dem laufenden Turnier.

Mitspieler lassen Twitch-Streamer angeblich aus Team werfen

Warum wurde Kingsman265 aus dem Team geworfen? Während einer Runde sah es für die Gruppe um Kingsman265 nicht gut aus. Sie bekamen kaum Kills und schienen zu verlieren. Kingsman265 bat seine Mitspieler auf einen anderen Charakter und damit eine andere Strategie zu wechseln, da die aktuelle Strategie nicht zu funktionieren schien.

Dabei schien er in seinen Erklärungen immer aufgeregter zu werden – wurde allerdings nicht beleidigend –, während seine Mitspieler ihn nicht wirklich ernst nahmen. Die Situation spitzte sich so zu, dass die Mitspieler schließlich den Turnierveranstaltern Bescheid gegeben haben sollen und dafür gesorgt haben sollen, dass Kingsman265 aus ihrem Team fliegt.

In einem YouTube-Video redet Kingsman265 eine Stunde lang über die Situation:

„Das ist bescheuert. Ihr müsst aufhören.“

Wie ging die Geschichte aus? Schließlich schied das Team, ohne Kingsman265, auf dem siebten Platz aus. Später entschuldigte sich eine der Mitspielerinnen, Cece, in einem Posting auf X. Sie habe Kingsman265 unter anderem als „Loser“ bezeichnet.

Nach dem Turnier begann Kingsman265 seine normalen Streaming-Aktivitäten wieder aufzunehmen. Auf Twitch wurde der Marvel-Rivals-Spieler mit Spenden und geschenkten Abonnements überschüttet, sodass er schließlich seine Zuschauer bat, damit aufzuhören: „Das ist bescheuert. Ihr müsst aufhören. […] Ich habe bereits mehr als die 3.000 Dollar bekommen, die ich bei dem Turnier als erster Platz gewonnen hätte.“ (Quelle: Twitch ab Minute 01:20).

Ein Großteil der Community schien wohl auf der Seite von Kingsman265 zu sein und wollte sein „verlorenes“ Geld aus dem Turnier auf andere Art und Weise geben. Kingsman265 hat durch seinen Erfolg auf Twitch auch den Partner-Status auf der Plattform erreicht, was bedeutet, dass er nun mit dem Streaming auf Twitch Geld verdienen kann.

Marvel Rivals ist immer noch ein beliebter Helden-Shooter. Eine Twitch-Streamerin spielte zwar nicht in einem Turnier, aber zu Hause, und hatte dabei eine ganz besondere Mitspielerin, nämlich ihre Hündin. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Twitch-Streamerin sucht sich eine ganz besondere Mitspielerin für einen Shooter – ihre Hündin

Quelle(n): Dexerto, Dexerto
