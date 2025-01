Marvel Rivals: Alle Codes, die ihr im Januar 2025 einlösen könnt

Spieler entdecken Details auf Karten in Pokémon TCG Pocket, erkennen ikonische Orte nur am Zaun

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

In Marvel Rivals erscheinen in regelmäßigen Abständen neue Skins, Helden und Cosmetics, die ihr kaufen oder im Battle Pass freischalten könnt. Man kann davon ausgehen, dass in Zukunft weitere Codes folgen werden. Alle spielbaren Helden findet ihr hier: Marvel Rivals: Alle Charaktere – Welche spielbaren Helden gibt es im Spiel?

Spieler entdecken Details auf Karten in Pokémon TCG Pocket, erkennen ikonische Orte nur am Zaun

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to