inZOI startet direkt „sehr positiv“ auf Steam, ist auf Platz 1 der Top-Seller noch vor dem größten Shooter

Die Lebenssimulation inZOI startet auf Steam durch: Die Rezensionen der Spieler fallen „sehr positiv“ aus und das Spiel landet auf Platz 1 der Top-Seller. Damit überholt es auch den größten Shooter auf der Plattform.

Die Lebenssimulation aus Korea wird von vielen als erster großer Konkurrent für Die Sims gehandelt und startete am 28. März 2025 in den Early Access. Die aktuelle Version des Spiels ist also noch nicht final und einige Features und Inhalte fehlen noch. Trotzdem kommt das, was Spieler vorgesetzt bekommen, bereits sehr gut an.

inZOI hat bereits über 6.000 Rezensionen auf Steam, von denen 85 % positiv ausfallen. In den Worten des Steam-Shops sind die Rezensionen also „sehr positiv“ (via Steam)

innerhalb der ersten 12 Stunden hat inZOI bereits 70.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht, inzwischen sind es sogar über 87.000 (via steamdb.info)

Der erste große Konkurrent für Die Sims auf dem Markt befindet sich derzeit auf Platz 1 der Top-Seller auf Steam, noch vor Valves hauseigenem Ego-Shooter Counter-Strike 2 (via Steam)

Diese Informationen befinden sich alle auf dem Stand des 29. März 2025 um 10:00 Uhr

(K)eine perfekte Heimat für enttäuschte Sims-Fans

Was sagen die Rezensionen? Das Spiel hat einige Sims-Fans auffangen können, die mit EA’s Handhabung der Reihe unzufrieden sind.

Sparx419 schreibt (via Steam): „Wenn du das Lebenssimulations-Genre liebst, aber von dem endlosen DLC-Modell und den Einschränkungen von Die Sims 4 frustriert bist, ist inZOIauf jeden Fall einen Blick wert.“

AliceMAD ist sich sicher (via Steam): „Nachdem ich jahrelang Die Sims gespielt habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieses Spiel die Zukunft ist! EA hat uns ganz schön abgezockt. Gib InZoi ein paar Jahre, und es wird Die Sims in jeder Hinsicht übertreffen.“

Anakin Skywalker schlägt einen noch härteren Ton an (via Steam): „Die Grafik in diesem Spiel lässt meinen PC klingen wie ein internationaler Flughafen. Wenn InZoi erfolgreich wird, gibt es wirklich keinen Grund mehr für ein weiteres Sims.“

Beim Gameplay und der Technik besteht derzeit noch der größte Verbesserungsbedarf. Da sind sich viele Rezensionen, ob positiv oder negativ, einig.

So schreibt choccyla (via Steam): „Das Spiel macht Spaß, wenn es funktioniert, aber ich würde noch abwarten, bis es etwas aufpoliert ist, bevor du den Early Access kaufst.“ Es heißt, das Spiel sei häufiger eingefroren, was sich nur durch einen Neustart des PCs fixen ließ. Trotzdem gibt’s einen Daumen nach oben.

monsterfurby gibt einen Daumen nach unten und schreibt (via Steam): „Es sieht hübsch aus und hat definitiv Potenzial, aber momentan erzählt es keine Geschichten. […] Wenn du ein Sims-Spieler bist, der Stunden im CAS („Create a Sim“) und Baumodus verbringen kann, könnte es etwas für dich sein. Ich hingegen tendiere mehr zum emergenten Storytelling und bin im Moment eher enttäuscht.“

Viele Fans loben auch, dass die Entwickler recht flott auf Feedback aus der Community eingehen. So hat das Team nach kurzem Protest ein umstrittenes Feature entfernt. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: inZOI entfernt ein umstrittenes Feature, nachdem sie die letzten 24 Stunden wütenden Protesten ausgesetzt waren