Das neue Rollenspiel mit Open World zu Game of Thrones, das so gut aussieht, startet jetzt auf Steam

Mit Game of Thrones: Kingsroad erscheint ein neues Action-RPG im Universum der erfolgreichen Buchreihe von George R.R.Martin auf Steam. Lange müssen Fans der Welt von Westeros nicht mehr auf das Spiel warten: Es erscheint schon in ein paar Tagen.

Was ist Game of Thrones: Kingsroad? Game of Thrones: Kingsroad ist ein neues Open-World-RPG im Universum von Game of Thrones. Im Spiel seid ihr ein Bastard des Hauses Tyre, einem unbedeutenden Adelshaus in Westeros.

Ihr habt die Aufgabe, euer Haus wieder zu Ruhm zu verhelfen. Game-of-Thrones-typisch soll es dabei nicht nur um brutale Kämpfe zwischen Kriegern gehen, sondern auch um politische Machtspielchen. Auf eurer Reise werdet ihr bekannten Figuren der Serie begegnen.

Ihr bereist Westeros in einer großen Open World und stellt euch menschlichen und monströsen Gefahren in einem Action-Kampfsystem, das an God of War erinnert. Das alles sollt ihr auch im Crossplay-Koop können.

Das Spiel wird von Netmarble Neo entwickelt und erscheint auf den Mobile-Plattformen und auch auf Steam. Lange war unklar, wann das Spiel genau erscheinen soll. Jetzt wissen wir: Game of Thrones: Kingsroad erscheint schon am 26. März 2025 im Early Access. Verschiedene Versionen wurden bereits angekündigt.

Verschiedene Versionen von Westeros im Early Access

Welche Early-Access-Versionen gibt es? Der Early Access beginnt am 26. März 2025 und um daran teilzunehmen, müsst ihr eines von 3 Paketen auf Steam kaufen:

Das Standard-Pack für 24,99 € bietet euch den Early Access, ein Outfit, ein Emoji-Paket und 350 eiserne Münzen.

für 24,99 € bietet euch den Early Access, ein Outfit, ein Emoji-Paket und 350 eiserne Münzen. Beim Deluxe-Pack bekommt ihr zusätzlich dazu ein weiteres Outfit, ein Pferd als Reittier, ein Namensschild, den Premiumkampfpass, 750 eiserne Münzen und 50.000 Kupferstücke. Diese Version kostet 49,99 €.

bekommt ihr zusätzlich dazu ein weiteres Outfit, ein Pferd als Reittier, ein Namensschild, den Premiumkampfpass, 750 eiserne Münzen und 50.000 Kupferstücke. Diese Version kostet 49,99 €. Wollt ihr zusätzlich dazu noch den Premium-Kampfpass Plus, ein Schattenwolf als Reittier, Ausrüstung für die Reittiere, 2000 eiserne Münzen und 200.000 Kupferstücke, dann greift ihr zum Ultimate-Pack für 89,99 €.

Auf der Steam-Seite bestätigt der Entwickler, dass das Spiel nach dem Early-Access kostenlos sein wird.

Wird sich das Spiel lohnen? Man wird abwarten müssen, wie sich die Monetarisierung im Spiel zeigen wird. Der südkoreanische Entwickler Netmarble hat in der Vergangenheit vor allem kostenlose Mobile-Games entwickelt, die für kontroverse Monetarisierungsstrategien bekannt sind. Ein Beispiel davon findet ihr in einem Reddit-Thread über das Spiel Marvel Future Fight.

Seid ihr euch unsicher, könnt ihr auch bis zum Full-Release warten. Wann dieser live gehen soll, ist aber noch unbekannt.

Das actionreiche Gameplay sieht immerhin vielversprechend aus. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl konnte das Spiel schon ein paar Stunden zocken und sie hatte durchaus Spaß. Das Gameplay erinnerte sie vor allem an ein legendäres Rollenspiel: Das neue Action-RPG zu Game of Thrones auf Steam erinnert mich an Witcher 3, könnte besser werden als Staffel 8