An diesen Orten starben die meisten Charaktere in Game of Thrones

In der Welt von Game of Thrones zu leben, ist ziemlich gefährlich. Nicht umsonst ist die Serie berüchtigt dafür, zahlreiche Charaktere sterben zu lassen. Doch nicht jeder Ort ist gleich gefährlich. Eine Statistik zeigt, welche Schauplätze man bei einem spontanen Besuch in Westeros und Essos besser meiden sollte.

Was ist das für eine Statistik? 2019, kurz nach Veröffentlichung der finalen achten Staffel, veröffentlichte The Washington Post eine umfangreiche Statistik über alle 6887 Tode in Game of Thrones. Dabei zählten sie auch, an welchen Schauplätzen der Serie die meisten Tode zu sehen waren.

Gezählt wurde ein Tod nur, wenn:

Der Tod explizit in der Serie zu sehen ist

Der Tod zwar nicht direkt zu sehen ist, aber sehr eindeutig nach einer bestimmten Szene eintritt

Der Tod nicht zu sehen ist, aber sehr prominent Teil der Handlung ist

Natürlich können die Zahlen nicht zu 100 Prozent akkurat sein. In actionreichen Schlachtszenen ist es etwas schwieriger, die genauen Todeszahlen zu ermitteln. Noch komplizierter wird es bei Drachen, die ganze Gruppen an Menschen wortwörtlich mit einem Atemzug verbrennen können. Dennoch zeigt die Statistik besonders tödliche Orte, an denen man sich definitiv nicht aufhalten sollte.

Die Bildrechte von Game of Thrones liegen bei Warner Bros. Discovery

Platz 5: Der Goldweg

Das Schlusslicht dieser Liste bildet der Goldweg. Das ist eine der Hauptstraßen in Westeros, die das Reich von Casterlystein im Westen, bis Königsmund im Osten verbindet. Der Goldweg wird unter anderem auch dafür genutzt, Gold aus den berühmten Goldminen der Lennisters in die Hauptstadt zu transportieren. Daher auch der passende Name.

In der Serie wurde der Goldweg zu einem wichtigen Schauplatz in Folge vier der siebten Staffel. Um ihre Macht zu sichern, benötigt Cersei Ressourcen. Eine Armee der Lennisters, begleitet von Jaime, transportiert daher Gold und Nahrung auf dem Goldweg nach Königsmund. Doch kurz bevor sie ihr Ziel erreichen, werden sie von Daenerys auf ihrem Drachen Drogon und den Dothraki angegriffen. Es kommt zur heftigen Schlacht, bei der vor allem zahlreiche Soldaten den tödlichen Drachenflammen zum Opfer fallen.

Anzahl Tode: 116