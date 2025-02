Das beste Computer-Spiel zu Game of Thrones ist eine Mod auf Steam, aber das könnte sich ändern

Viele große Fantasy-Universen, die wir aus der Popkultur kennen, haben große Videospiele erhalten: Zu Warhammer gibt es Total War: Warhammer 3 oder das MMORPG. Zu Herr der Ringe gibt es das MMORPG LOTRO und große Action-Adventures. Aber die beliebteste Fantasy-Serie der letzten Jahre, Game of Thrones, hat kein solches Spiel. Doch das könnte sich 2025 ändern.

Was ist aktuell das beste Spiel zu Game of Thrones? Als bestes Spiel zu Game of Thrones sieht man aktuell Crusader Kings 3 an, in der Mod „A Song of Ice and Fire“:

Das ist eine Total Conversion Mod, im April 2023 erschien und seitdem konstant weiterentwickelt wird. Die aktuelle Version gibt es im Workshop von Steam. Die Mod ist so groß, dass sie sogar ein eigenes Reddit mit etwa 64.000 Teilnehmern hat.

Die Mod zu Crusader Kings 3 verwandelt die mittelalterliche, historische Welt des Spiels in die Fantasy-Welt Westeros und bringt tausende von Charakteren ins Spiel.

Das Game dreht sich vor allem um die Intrigen, die Diplomatie und die Kämpfe der Spielfiguren aus der Serie untereinander. Man folgt gescripteten Events und kann den Spielverlauf beeinflussen.

Fan-Mod ist für viele Fans von Game of Thrones keine perfekte Lösung

Was ist das Problem? Crusader Kings 3 ist an sich kein Spiel für jedermann, sondern erfordert eine tiefe Beschäftigung mit der Materie, um einzusteigen.

Die Spiele von Paradox wurden mal legendär verspottet als:

In Schweden machen sie Spiele, die nur aus Maps bestehen. Niemand weiß, wie man sie spielen kann und Leute starren nur stundenlang auf die Karten und beobachten, wie sich die Farben ändern.

Das ist zwar ketzerisch, im Kern aber richtig.

Dann ist so eine Mod nicht jedermanns Sache: im Vergleich zu einem „polierten Spiel“ ist da so manches etwas roh. Dazu kommt, dass man für die Mod das Grundspiel kaufen muss

Die Mod gilt zwar allgemein als wirklich toll, aber ein Ersatz für ein „fertiges richtiges Spiel“ ist sie eigentlich nicht. Für eine so starke Lizenz wie Game of Thrones ist „Installier doch eine Fan-Mod für ein nichtiges Strategiespiel“ eigentlich keine tolle Lösung.

In einem Thread auf Reddit äußern viele Fans von Game of Thrones ihre Verwunderung, dass ihre Lieblings-Franchise auch nach so langer Zeit noch kein richtiges AAA-Spiel erhalten hat, sondern nur Mobile-Games oder eben eine Fan-Mod.

2025 sollen ein offizieller und ein inoffizieller Hoffnungsträger erscheinen

Was könnte sich ändern? 2025 soll das Action-Adventure „Crimson Desert” erscheinen. Nominell hat das zwar nichts mit Game of Thrones zu tun, aber in der Optik erinnert es doch stark an das Fantasy-Universum mit einem „John Snow“-Lookalike als Protagonisten.

Das Positive an Crimson Desert ist, dass man hier wirklich auf hohe Qualität hoffen kann. Pearl Abyss stehen hinter dem MMORPG Black Desert und sind für technisch hochwertige Spiele bekannt. Crimson Desert soll ihr neues Flaggschiff-Spiel werden und sah in ersten Trailern beeindruckend aus.

An wen erinnert er mich nur?

Neues Spiel zu Game of Thrones hatte im Januar den 1. Beta-Test

Die eigentliche Hoffnung für Fans ist aber Game of Thrones: Kingsroad, das 2025 erscheinen soll. Das wird ein Openworld Action-Adventure werden und kommt vom südkoreanischen Mobile-Spezialisten Netmarble.

Bei dem Spiel fand jetzt eine geschlossene Beta statt und auf Facebook sieht man einige Spieler, die von ihrer fantastischen Erfahrung schwärmen und die Entwickler auffordern, sofort die Server wieder aufzumachen, damit sie weiterspielen können.

Ob aber ein Spiel, das für Mobile und PC gleichzeitig erscheint, die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann, ist aktuell noch offen. Netmarble ist zwar für tiefe und durchaus komplexe Spiele bekannt, aber ihre bisherigen Games waren häufig auf eine Art monetarisiert, wie wir sie im Westen nicht schätzen. Wir werden auf MeinMMO das Spiel auf jeden Fall im Auge behalten: Game of Thrones: Neuer Trailer zum kommenden Action-RPG zeigt bekannte Gesichter – Wen können wir alles treffen?