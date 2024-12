Game of Thrones: Neuer Trailer zum kommenden Action-RPG zeigt bekannte Gesichter – Wen können wir alles treffen?

Schon bald erwartet uns ein neues Spiel zu Game of Thrones. In einem neuen Trailer sehen wir einige bekannte Gesichter.

Was ist das für ein Spiel? Game of Thrones: Kingsroad ist ein reines Mobile-Game aus dem Hause Netmarble, das 2025 erscheinen soll. Bereits seit 2022 ist das Projekt wohl schon in Arbeit.

Es handelt sich um ein Open-World-Action-Rollenspiel, in dem wir einen eigenen Charakter verkörpern. Dieser schließt sich als furchtloser Krieger dem Kampf gegen die Weißen Wanderer an.

Doch was können wir, als einzelne, kleine Person schon tun? Im Trailer heißt es:

„Jemand muss die Unterstützung der großen Häuser sichern.“

Vermutlich wird genau das also – neben dem Vermöbeln von lebenden und untoten Gegnern – unsere Aufgabe. Auf dieser Reise treffen wir natürlich auf jede Menge bekannte Figuren. Das zeigt uns auch der neueste Trailer:

Spoilerwarnung: Es folgen Spoiler zu den ersten 3 Staffeln von Game of Thrones.

Ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren

Wann spielt die Geschichte? Zunächst ist es hilfreich zu wissen, an welchem Zeitpunkt der Geschichte wir uns ungefähr befinden. Auf der offiziellen Seite von Game of Thrones: Kingsroad (gameofthrones.netmarble.com) heißt es zum Hintergrund:

König Robert ist tot und die Lennisters kontrollieren den Eisernen Thron

Stannis Baratheon sammelt seine Streitkräfte

Der Norden ist erschüttert vom Verrat der Roten Hochzeit

Wir befinden uns also grob am Anfang der vierten Staffel.

Welche Charaktere sind zu sehen? Im neuen Trailer sind einige bekannte Figuren zu sehen, auf die wir im Spiel höchstwahrscheinlich treffen können:

1. Jon Schnee

Eine der wichtigsten Rollen im Spiel scheint Jon Schnee zu übernehmen. Er schickt uns auf unsere große Mission und war auch schon in den ersten Trailern von Game of Thrones: Kingsroad zu sehen.

2. Schattenwolf

In einem kurzen Shot sehen wir einen großen Wolf an der Seite des Spielercharakters rennen. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen der seltenen Schattenwölfe handelt. Infrage kommt Geist, der Schattenwolf von Jon. Das Fell scheint jedoch etwas zu dunkel für den Albino-Wolf.

Alternativ könnte es sich um Sommer, der Schattenwolf von Bran handeln. Dieser befindet sich zu besagtem Zeitpunkt auch im Norden. Außerdem könnte es natürlich auch ein komplett neuer Schattenwolf sein, der vielleicht sogar an unserer Seite kämpfen wird?

Jon Schnee Schattenwolf

3. Varys

In Königsmund sehen wir den Meister der Flüsterer, Varys.

4. Jaime

Ebenfalls in Königsmund sehen wir Jaime Lennister mit seiner goldenen Hand.

5. Cersei

Auf dem Eisernen Thron sitzt Cersei Lennister als Königin Regentin.

Varys Jaime Cersei

6. Weißer Wanderer

Zugegeben kein namhafter Charakter, aber dennoch wohlbekannt aus Game of Thrones: ein General der Weißen Wanderer. Er thront auf einem untoten Pferd, in der der Hand einen tödlichen Speer.

7. Drogon

Am Himmel sehen wir einen von Deanerys Targaryens drei Drachen. Vermutlich handelt es sich um den schwarzen Drachen Drogon, den größten im Bunde. Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass wir auch auf die Mutter der Drachen selbst treffen werden.

Weißer Wanderer Drogon

Weitere Hinweise auf bekannte Gesichter

Nicht im Trailer, aber dafür auf der Website von Game of Thrones: Kingsroad zu sehen sind Olenna Tyrell und Oberyn Martell. Ihnen werden wir also vermutlich auch begegnen.

Einen weiteren Anhaltspunkt bieten die Wappen der großen Häuser, die ebenfalls auf der Website zu sehen sind:

Man sieht die Häuser Stark, Lennister, Graufreud, Tyrell und Baratheon.

Nicht zu sehen sind hingegen die großen Häuser Arryn, Tully und Martell.

Das könnte eventuell einen Hinweis darauf geben, auf welche Häuser und Charaktere sich das Spiel erzählerisch fokussieren möchte.

Zwar können wir in Game of Thrones: Kingsroad in den Lauf der bisher bekannten Geschichte eingreifen und sie verändern – sicher werden viele Charaktere aber dennoch das zeitliche segnen. In einer Liste hier bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, welche 10 Tode in der Serie am traurigsten waren: Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking