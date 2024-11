Neues ARPG zu Game of Thrones soll schon Anfang nächsten Jahres erscheinen

Game of Thrones erhält ein neues Spiel und das schon nächstes Jahr. Nach langem Schweigen gibt es nun Neuigkeiten zum Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Die große Spielefirma Netmarble kündigte im Februar 2022 an, an einem Spiel zu Game of Thrones zu arbeiten. Netmarble ist dafür bekannt, beliebte popkulturelle Marken aufzugreifen und darauf basierend erfolgreiche Spiele zu entwickeln.

Besonders bekannt ist das Action-RPG Marvel Future Fight. Auch das Mobile-MMORPG Lineage 2 Revolution feierte große Erfolge – es basiert auf der MMORPG-Marke von NCSoft zu der auch Throne and Liberty gehört.

Laut Netmarble soll das Spiel „die tiefgehende Erfahrung eines Singleplayer-Spiels“ mit dem umfassenden Erlebnis eines Multiplayer-Titels vereinen (via inven.co.kr). Nachdem es zuletzt recht ruhig um das Spiel war, bestätigte eine Stellenanzeige für das Projekt, dass es wohl noch in der Entwicklung ist. Wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist, zeigt ein neuer Bericht.

Hier könnt ihr den Teaser zum Spiel sehen:

Finanzbericht verrät das Release-Datum

Was ist das für ein Bericht? Der Finanzbericht von Netmarble dient Investoren und Teilhabern am Unternehmen als Hilfe, um zu verstehen, wie es um ihr Investment steht. Dazu zählen neben Umsatzzahlen für verschiedene Sektoren des Unternehmens auch die Veröffentlichungen, die im nächsten Jahr anstehen.

Dort findet sich auch Game of Thrones: Kingsroad als einer der Titel, die in der ersten Jahreshälfte 2025 veröffentlicht werden sollen. Das ARPG soll laut dem Finanzbericht auf dem PC sowie iOS und Android erscheinen. Eine weitere Auffälligkeit könnte die MMO-Fans aber wohl enttäuschen.

Was für eine Auffälligkeit ist das? Während das RPG zu Game of Thrones bislang als MMO oder gar MMORPG verstanden wurde, betitelt Netmarble das Spiel im Finanzbericht (via netmarble.com) nun als „Open World Action RPG“. Gleichzeitig wird bei den Spielen „RF ONLINE NEXT“ und „The RED“ explizit von MMORPGs gesprochen.

Das könnte heißen, dass das MMORPG zu Game of Thrones wohl nicht zur Realität wird, sondern es sich bei Game of Thrones: Kingsroad um einen Singleplayer-Titel handeln könnte. Genaueres dazu ist jedoch noch nicht bekannt. Der Umstand wird sich aber wohl bald aufklären.

Wann wird das Spiel präsentiert? Lange müsst ihr nicht mehr auf Gewissheit warten, ob Game of Thrones: Kingsroad nun wirklich ein MMORPG wird oder nicht. Netmarble präsentiert das Spiel nämlich auf der G-STAR 2024 zwischen dem 14. November und dem 17. November 2024.

Die G-STAR ist eine koreanische Spielemesse, bei der viele koreanische Entwickler ihre Spiele präsentieren. Es ist also wahrscheinlich, dass es dort einen Trailer zu Game of Thrones: Kingsroad geben wird.

