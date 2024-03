Eine große Gaming-Firma entwickelt ein neues MMORPG zu Game of Thrones

Es wurden Hinweise gefunden, dass der südkoreanische Gaming-Konzern Netmarble an einem neuen Spiel in der Fantasy-Welt von Game of Thrones arbeitet. In einer aktuellen Jobausschreibung wird ein Übersetzer mit Kenntnissen der Welt von Game of Thrones gesucht. Das Spiel trägt den Arbeits-Titel Project T (Game of Thrones).

Was ist das für eine Firma?

Netmarble ist eine der größten südkoreanischen Gaming-Firmen. Sie sind spezialisiert auf MMORPGs und Mobile-Spiele.

Netmarble ist bekannt dafür, große popkulturell relevante Marken zu nehmen und dazu Games zu erschaffen: Am bekanntesten ist das Action-RPG Marvel Future Fights. Das Mobile-MMORPG Lineage 2 Revolution war ebenfalls sehr erfolgreich – das basiert auf einer MMORPG-Marke von NCSoft.

Im Februar 2022 kündigte Netmarble an, ein MMORPG zur Marke Game of Thrones zu entwickeln. In den 2 Jahren danach hörte man dazu aber nichts. Nun wurden Hinweise zur Entwicklung gefunden.

NTP: „Game of Thrones“-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

MMORPG orientiert sich offenbar an der HBO-TV-Serie

Was war die Ankündigung damals? Im Februar 2022 hieß es, das neue Spiel werde zusammen mit HBO Max und Warner Bros. entwickelt. In einem Trailer waren Szenen zu sehen, die an die HBO-Serie erinnerten, wie etwa der Antagonist „The Night King“ oder die Mauer im Norden des Landes.

Nach 2 Jahren Funkstille wurde eine Stellenanzeige entdeckt

Das sind jetzt die neuen Hinweise: Nach 2 Jahren ohne konkrete Informationen hat Netmarble jetzt eine Stellenanzeige veröffentlicht (via catch.co-kr), in der man einen In-House-Übersetzer für das Project T (Game of Thrones) sucht. Dabei handelt es sich offensichtlich um das MMORPG, das man vor 2 Jahren vorgestellt hat.

Aus der Stellenanzeige geht hervor, dass es sich um ein Spiel für die Unreal Engine 5 handelt.

Kann man sich auf das Spiel denn freuen? Nur bedingt. Zum einen scheint es sich hier um ein Spiel für „PC und Mobile“ zu handeln. Diese Spiele sind in Südkorea zwar die Norm, werden aber im Westen noch immer kritisch gesehen. Viele europäische MMORPG-Spieler bevorzugen reine PC- oder Konsolenspiele und tun Games mit Mobile-Port als minderwertige Games ab.

Zum anderen hat Netmarble mit diesen Spielen den Ruf, doch auf eine sehr aggressive Monetarisierung zu setzen. Spiele wie Marvel Future Fights sind zwar durchdacht und durchaus komplex, haben aber auch Schichten um Schichten an Mikrotransaktionen und kaufbaren Ressourcen.

Die 10 besten Mobile-MMORPGs 2024 für iOS und Android