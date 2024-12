Der Autor von Game of Thrones weiß, dass er „13 Jahre zu spät“ ist, spricht über sein nächstes Buch

Keine Buchfortsetzung wird wohl so heiß erwartet wie The Winds of Winter von George R.R. Martin. Schon seit über 13 Jahren warten die Fans auf die Fortsetzung zu Game of Thrones. Viele haben den Glauben verloren. In einem Interview sprach der Autor erneut über das Buch, und ob er glaubt, es zu beenden.

Was ist The Winds of Winter? 1996 startete George R.R. Martin mit A Game of Thrones eine Fantasy-Reihe, die es zu sehr erfolgreichen Serien geschafft hat. Anders als die Serie ist die Buchreihe aber bislang nicht beendet.

Der letzte Teil A Dance with Dragons erschien vor über 13 Jahren und das kommende Buch soll The Winds of Winter sein. Doch das ist immer noch nicht erschienen und scheint es zeitnah auch nicht. Einige Fans glauben, es wird nie erscheinen. In einem aktuellen Interview sprach Martin über sein nächstes Buch.

Ich bin gerade am Leben

Was sagt George R.R. Martin zu The Winds of Winter? Viele Fans wünschen sich endlich The Winds of Winter, vor allem auch, weil das Ende der Serie für viele Zuschauer enttäuschend war. Selbst George R.R. Martin ist nicht mit allen Aspekten zufrieden.

In einem aktuellen Interview mit The Hollywood Reporter sprach der Autor auch über The Winds of Winter und er gesteht sich ein, dass er wohl 13 Jahre zu spät ist. Dabei fragt er sich, wie das überhaupt passieren konnte. Er führt aber fort, dass er noch recht vital ist:

Aber das ist immer noch eine Priorität. Viele Leute schreiben bereits Nachrufe für mich. [Sie sagen] ‘Oh, er wird nie fertig werden.’ Vielleicht haben sie Recht. Aber ich weiß es nicht. Ich lebe im Moment! Ich scheine ziemlich vital zu sein! George R.R. Martin im Interview mit The Hollywood Reporter

Dazu sagte er wohl noch, dass er niemals in Rente gehen würde, er sei ja kein Golfer. Laut The Hollywood Reporter konzentriere er sich aktuell auf die Adaption der Kurzgeschichten seines alten Freundes Howard Waldrop. Beide Autoren waren über 60 Jahre lang befreundet, bis Waldrop Anfang 2024 verstarb.

Konkrete Ziele zu The Winds of Winter nennt er in dem Interview nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass es noch etwas dauern wird.