Die 10 stärksten Frauen aus Game of Thrones im Power Ranking

In der mittelalterlichen Welt von Game of Thrones geht es rau, brutal und sexistisch zu. Die Serie zeichnet sich aber auch durch ihre vielen starken weiblichen Charaktere aus, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz behaupten können. Doch welche Frauen sind eigentlich am stärksten und mächtigsten? Im Power-Ranking suchen wir die Top 10.

Wonach wurde das Ranking erstellt? In Game of Thrones gibt es viele sehr unterschiedliche Charaktere, die auf ihre eigene Art stark sind. Im Ranking wollen wir uns nicht nur auf einen Aspekt beschränken, sondern einen allgemeineren Überblick bekommen.

Berücksichtigt wird zum Beispiel körperliche Stärke, Kampfgeschick, politische Macht, Intelligenz, Mut, ein starkes Auftreten und das Überwinden schwerer Schicksalsschläge.

Außerdem befassen wir uns nur mit Charakteren, die auch in der Serie auftauchen.

Spoilerwarnung: Um das Ranking zu erklären, sind Spoiler zu allen Staffeln von Game of Thrones enthalten.

Platz 10: Lyanna Mormont

Lyanna Mormont ist weder die beste Kämpferin dieser Liste, noch besitzt sie die größte politische Macht. Auf den ersten Blick sieht sie einfach aus wie ein kleines Mädchen, was sie eigentlich auch ist. Doch man sollte sie besser nicht unterschätzen.

Mit nur 10 Jahren wurde sie das Oberhaupt des Hauses Mormont. Trotz ihres geringen Alters besitzt sie mehr Rückgrat, als vermutlich die meisten erwachsenen Lords und Ladys in Westeros. Sie lässt sich nicht einschüchtern, von niemandem etwas sagen und steht eisern für ihre Leute ein. Lieber stirbt sie in der Schlacht mit ihren Soldaten, als vor den Weißen Wanderern zu fliehen.

Platz 9: Mellisandre

Mellisandre ist eine der mysteriösesten Figuren in Game of Thrones. Ihr schon fast fanatischer Glaube an den „Herrn des Lichts“ führt sie auf viele Abwege, zum Beispiel als sie Sharin, die Tochter von Stannis Baratheon opfert.

Gleichzeitig hat sie als „rote Priesterin“ auch mächtige, magische Fähigkeiten. Sie gebiert einen Schatten, der Renly Baratheon ermordet. Sie verschleiert ihr wahres Alter und Aussehen mithilfe ihrer Halskette. Und vor allem schafft sie es, Jon Schnee wieder zum Leben zu erwecken.

Obendrein versteht sie sich hervorragend auf Manipulation und nutzt dies, um ihre Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite scheint sie jedoch selbst manchmal an ihren Fähigkeiten und ihrer Mission zu zweifeln, was vor allem in den Büchern deutlich wird.

Platz 8: Ygritte

Als Mitglied des „freien Volkes“ lebt Ygritte im rauen Norden, jenseits der Mauer. Dort trotzt sie nicht nur Kälte, Hunger und den zahlreichen Gefahren, die dort anzutreffen sind. Sie weiß sich auch im oft harschen Umgang ihres Stammes zu behaupten. Sie steht immer für sich ein, ist wild, mutig und stur.

Auch im Kampf hat sie einiges zu bieten, denn sie ist eine exzellente Bogenschützin. Letztendlich wird ihr ihre Liebe zu Jon Schnee zum Verhängnis und sie stirbt in der Schlacht um die Schwarze Festung – jedoch nicht, ohne vorher zahleiche Brüder der Nachtwache besiegt zu haben.