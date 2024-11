Neues Spiel zu Game of Thrones zeigt ersten Trailer, erinnert an God of War

Das neue Spiel zu Game of Thrones zeigt seinen ersten Trailer mit Gameplay und Cinematics. Es geht offenbar hinter die Mauer.

Nach langem Schweigen gab es gerade erst Neuigkeiten in Form eines Finanzberichts zum neuen Spiel zu Game of Thrones von Netmarble. Jetzt kommt gleich ein ganzer Trailer hinterher, nachdem es zuvor nur einen kleinen Teaser zum Projekt gab.

Das neue Spiel wird „Game of Thrones: Kingsroad“ heißen und laut Finanzbericht für Mobile-Geräte erscheinen. Der Finanzbericht führte das Spiel aber auch als PC-Release.

Im neuen Trailer sind nun erste Szenen zu sehen, die einen ersten Eindruck des Spiels vermitteln. Wir sehen Kit Harington als Jon Snow bei der Nachtwache und mehrere Krieger, die es jenseits der Mauer mit weißen Wanderern und ihrem Gefolge aufnehmen. Unter anderem ist ein Riese zu sehen, der den Kriegern einen harten Kampf liefert.

Wie sieht das Gameplay aus? Auf den ersten Blick erinnert das Spiel, auch aufgrund seines winterlichen Settings, an die neueren God-of-War-Spiele. Inmitten von Eis und Schnee schwingt die Nachtwache Äxte, um die Geschöpfe jenseits der Mauer zu bekämpfen.

Man scheint ein Mitglied der Nachtwache zu steuern, und nicht etwa Jon Snow.

Schaut euch den Trailer am besten einmal selbst an:

Was ist zu Game of Thrones: Kingsroad bereits bekannt?

Wann ist Release? Laut der offiziellen Website zu Game of Thrones: Kingsroad soll das Spiel 2025 erscheinen. Ein genauerer Zeitraum ist dort nicht genannt. Im Finanzbericht von Netmarble wurde das Spiel allerdings als ein Release im ersten Halbjahr 2025 genannt.

Was ist noch bekannt? Nachdem lange angenommen wurde, dass es sich bei dem Spiel um ein MMO handeln würde, wird das Spiel im Finanzbericht nun als Open-World Action RPG bezeichnet. Das würde eher einen Singleplayer-Titel bedeuten. Auch das Gameplay erinnert eher an ein Singleplayer-Spiel.

Weitere Details sind derweil noch nicht bekannt. Es bleibt also abzuwarten, wann genau das Spiel erscheint und was die Inhalte im Detail sein werden.

Was passiert noch bei Game of Thrones? Nachdem die ursprüngliche Serie endete, legte man mit der Spinoff-Serie „House of the Dragon“ nach. Auf das offizielle Ende der Bücher von George R.R. Martin warten die Fans derweil weiterhin vergeblich. Zudem wurde eine weitere Serie angekündigt: Alle Infos zu „A Knight of the Seven Kingdoms“ findet ihr hier. Ein Spiel zu Game of Thrones gab es schon länger nicht mehr. Es wird spannend sein, zu sehen, was Kingsroad bringt.