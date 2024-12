Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

Game of Thrones ist berühmt-berüchtigt dafür, regelmäßig die Herzen seiner Zuschauer zu brechen. Im Ranking erinnern wir uns an die 10 traurigsten Tode in der Fantasy-Serie.

Wie viele Charaktere sind gestorben? In kaum einer anderen Serie sterben regelmäßig so viele Charaktere, wie in Game of Thrones. In allen 8 Staffeln der Fantasy-Serie gibt es nur vier Folgen, in denen niemand das zeitliche segnet (via winteriscoming.net). Die Anzahl der Todesfälle ist dementsprechend hoch:

Insgesamt sind 6887 Charaktere sichtbar in der Serie gestorben (via washingtonpost.com).

Darunter waren 234 namentlich bekannte Figuren (via gameofthrones.fandom.com).

Welche dieser Tode man am traurigsten findet, ist natürlich sehr subjektiv. In dieser Liste wollen wir dennoch versuchen die 10 Tode zu finden, die wohl die meisten emotional mitgenommen haben dürften.

Spoilerwarnung: Es folgen massive Spoiler zu allen Staffeln von Game of Thrones.

Platz 10: Oberyn Martell

Erster Auftritt: Staffel 4 Folge 1

Staffel 4 Folge 1 Todeszeitpunkt: Staffel 4 Folge 8

Oberyns Tod war vielleicht nicht der emotionalste, aber dafür einer der brutalsten. Im „Urteil durch Kampf“ tritt er für Tyrion gegen Gregor Clegane an. Zunächst scheint es, als würde er den Sieg davontragen. Doch er zögert den Kampf zu lange hinaus. Gregor Clegane nutzt seine Chance und zerdrückt Oberyns Kopf mit bloßen Händen.

Leider war Oberyn daher nicht besonders lange in der Serie zu sehen, sonst wäre sein Tod sicher noch trauriger gewesen. Trotzdem war er für viele vom ersten Moment an ein Liebling, unter anderem auch wegen seinem charismatischen Schauspieler Pedro Pascal.

Platz 9: Khal Drogo

Erster Auftritt: Staffel 1 Folge 1

Staffel 1 Folge 1 Todeszeitpunkt: Staffel 1 Folge 10

Schon in der ersten Staffel von Game of Thrones mussten wir uns von Khal Drogo verabschieden. Gerade dann, als er mit Daenerys ein Kind erwartet, gerät er wegen einem infizierten Schnitt in Lebensgefahr. Um den „Mond ihres Lebens“ zu retten, bittet Daenerys die Hexe Mirri Maz Dur um Hilfe. Diese rettet auch tatsächlich Drogos Leben, doch nun liegt er in einer Art Koma.

In einer emotionalen Szene muss Daenerys erkennen, dass sie ihren Ehemann endgültig verloren hat. Um ihn von seinem Leid zu erlösen, erstickt sie ihn daraufhin mit einem Kissen.

Platz 8: Ygritte

Erster Auftritt: Steffel 2 Folge 6

Steffel 2 Folge 6 Todeszeitpunkt: Staffel 4 Folge 10

Ygritee und Jon verbindet eine tragische Geschichte. Denn obwohl die beiden sich lieben, stehen sie auf gegenüberliegenden Seiten. Als die Wildlinge die Schwarze Festung der Nachtwache angreifen, treffen sie ein letztes Mal aufeinander. Mit Pfeil und Bogen zielt sie auf Jon, doch bringt es nicht über sich, ihn zu erschießen. Plötzlich ist sie es, die hinterrücks von einem Pfeil durchbohrt wird. In einer rührenden Szene stirbt Ygritte kurz darauf in Jons Armen.

Auch wenn die Beziehung zwischen den beiden ein ständiges Auf und Ab war, zählt sie doch für viele zu den besten Romanzen in Game of Thrones. Gerade das macht Ygrittes Tod besonders traurig.