Die 10 besten Schwertkämpfer aus Game of Thrones im Power-Ranking

Um in der harschen Welt von Game of Thrones zu überleben, sollte man sich am besten gut selbst verteidigen können. Zum Beispiel mit dem Schwert. In dieser Liste verraten wir euch, wer diese Kunst am besten beherrscht.

Wonach wurde das Ranking erstellt? In Westeros und Essos gibt es zahlreiche gute Kämpfer. Gerade in den Büchern werden legendäre Krieger teils nur am Rande erwähnt. Um eine Auswahl zu treffen, beschränken wir dieses Ranking auf Charaktere, die:

in der Serie zu sehen sind.

hauptsächlich mit dem Schwert kämpfen.

Dadurch haben es Charaktere wie Robert Baratheon, Khal Drogo, Oberyn Martell, Gerold Dayne oder Garlan Tyrell leider nicht in diese Liste geschafft.

Viele Charaktere erleben außerdem eine Entwicklung während der Serie. Um die Stärke zu vergleichen beziehen wir uns jeweils auf den Höhepunkt der Fähigkeiten, unter optimalen Umständen.

Spoilerwarnung: Um das Ranking zu erklären, werden einige Geschehnisse aus den Büchern und der Serie gespoilert.

Platz 10: Bronn

Jaime Lennister und Bronn

Bronn hat nicht die Kampfausbildung eines Lords erfahren. Dennoch ist er ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Als Söldner hat er gelernt, sich in der harten Welt durchzusetzen und zu überleben. Im Duell scheut er sich nicht, zu unehrenhaften Tricks zu greifen, solange es ihm den Sieg einbringt. Er ist außerdem sehr gewandt und kämpft am liebsten ohne schwere Rüstung und Schild, damit er beweglich bleibt.

Besonders ikonisch ist sein Duell gegen den Ritter Ser Vardis Egen im „Urteil durch Kampf“, in dem er sein Können unter Beweis stellt und Tyrion vor einer Verurteilung bewahrt.

Er wird außerdem zum Ritter geschlagen, erhält den Titel „Lord von Rosengarten“ samt Burg und wird Meister der Münze – nicht schlecht für einen Söldner ohne adlige Abstammung.

Platz 9: Arya Stark

Arya wollte schon immer lieber Ritterin, statt einer feinen Lady werden. Das schafft sie zwar nicht direkt. Sie erlernt aber dennoch überaus beeindruckende Fähigkeiten. Vor allem mit ihrem Schwert „Nadel“, einem der wenigen und sehr wertvollen Schwerter aus valyrischem Stahl, kann sie umgehen.

Durch ihre Ausbildung zur Gesichtslosen lernte sie, aus dem Schatten heraus zu agieren. Ihre Stärken sind Geschicklichkeit, Wendigkeit und Hinterlist. Möglicherweise könnte sie sogar jeden Kandidaten auf dieser Liste töten – allerdings nicht in einem fairen Duell. Ihr mangelt es vor allem an Stärke und Kampferfahrung, bedingt durch ihr junges Alter.

Platz 8: Loras Tyrell

Ser Loras Tyrell ist auch als „Ritter der Blumen“ bekannt. Man sollte sich jedoch nicht von diesem netten Titel täuschen lassen. Mit einem Schwert in der Hand kann er äußerst tödlich sein.

Vor allem in den Büchern wird deutlich, wie groß sein Können im Kampf wirklich ist. Es wird sogar gemunkelt, dass er ein besserer Schwertkämpfer als Jaime Lannister und Gregor Clegane sei. Das wird allerdings nie bestätigt. Er schlägt Jaime zwar einmal – allerdings beim Tjostieren.

Ein weiterer Beweis für Loras Fähigkeiten ist seine Stellung als Mitglied der Königsgarde. Nur sieben Rittern wird die Ehre zuteil, den weißen Umhang tragen zu dürfen. Und natürlich werden nur die besten und fähigsten Krieger des Reiches dafür auserwählt.