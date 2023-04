Steam: Game of Thrones wird noch diese Woche zu einem neuen Game – Auf die einzig richtige Art

Die HBO-Hitserie Game of Thrones bietet eine faszinierende Welt, die viele Gamer gerne erkunden möchten. Videospiel-Umsetzungen des Werks von George R.R. Martin waren bisher durchwachsen, aber jetzt kommt ein großer Bringer. Eine Mod wird „Game of Thrones“ in das Strategiespiel „Crusader Kings 3“ (Steam) integrieren – das hat schon bei früheren Teilen des Dynastie-Simulators herausragend gut funktioniert. Die Mod erscheint in wenigen Tagen, am 14. April.

Gibt es denn schon „Game of Thrones“-Spiele? Ja, die gibt es, aber das waren bislang keine sehr guten Spiele. Game of Thrones ist komplex, spielt in einer riesigen Welt mit unzähligen Charakteren. Das lässt sich schwer in ein Videospiel übertragen.

Das wahrscheinlich beste Spiel zu Game of Thrones war die „Telltale“-Version von 2014. „Telltale“-Spiele sind erlebbare, klar vorgezeichnete Geschichten.

Es gibt noch ein digitales Brettspiel mit 71 % positiven Reviews auf Steam.

Ein kostenloses Strategiespiel hat nur 57 % positive Reviews und wird in Testberichten als „extrem auf Pay2Win ausgelegt“, beschrieben.

Das neue Spiel “Crimson Desert” orientiert sich stark an Game of Thrones:

Tötet den verrückten König im Red Keep

Was soll jetzt kommen? Game of Thrones wird als Mod für “Crusader Kings 3” (92 % positive Reviews auf Steam) erscheinen.

Die Mod gab es bereits für Crusader Kings 2 und dort wird sie allgemein als die beste Mod zum Spiel angesehen.

Was für ein Szenario spielt man dort? Das Spiel startet etwa 17 Jahre bevor die Serie „Game of Thrones“ beginnt: mit der Rebellion von Robert Baratheon gegen den irren König Aerys II. Targaryen.

In dieser Zeit wurden viele Grundlagen gelegt, auf denen die spätere Serie basierte.

Crusader Kings 3 ist ein fesselnder Dynastie-Simulator und Geschichten-Generator

Warum ist das die einzig richtige Art für Game of Thrones, ein Spiel zu werden? Crusader Kings 3 ist im Kern ein Beziehungs- und Dynastien-Simulator, der Spieler in konfliktreiche Situationen bringt, damit er dort eigene Geschichten generieren und erleben kann.

Die Entscheidungen des Spielers formen die Welt im Mittelalter. Die Ehefrau, die man in der 1. Genration 866 in einem Dörfchen in Irland heiratet, entscheidet darüber, als welcher Spielercharakter man 1002 dann England erobert.

Game of Throns wiederum quillt vor besonderen Figuren über: Es ist ein idealer Nährboden für diese Geschichten. Und wer die Romane gelesen oder die Serie gesehen hat, wird sicher einige Lieblinge gefunden haben, die er gerne auf den Eisernen Thron gesetzt hätte.

Vielleicht lässt sich sogar ein würdigeres Ende für Robert Baratheon finden, der als einst großer Krieger in den Romanen dick und versoffen von seiner Frau dahin gemeuchelt wurde.

Crusader Kings 3 lässt Spieler die Wahl:

Will man wie der edle Ned Stark spielen, immer loyal zu Freunden und Familien sein und auf Loyalität bauen

oder möchte man ein lügender, betrügender Drecksack sein, der schamlos Frauen verführt, heiratet und sie dann umbringt, um sich deren Erbe zu sichern

oder will man, wie ein echter Targaryen, die eigene Schwester heiraten

Für all diese Dinge hat Crusader Kings 3 Platz und belohnt sie stellenweise mit absurden Achievements.

Schon die früheren Mods zu Game of Thrones in Crusader Kings waren extrem beliebt:

Die Mod zu Crusader Kings 2 erschien 2012 und hat auf einer Fanseite 966 Reviews und eine Wertung von 9.5 (via moddb)

Wann kommt das raus? Das Spiel wird in einer Beta schon am 14. April erscheinen und dann regelmäßig erweitert.

Fans sind jetzt schon aus dem Häuschen und freuen sich auf das Erlebnis.

