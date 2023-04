Denn der Ablauf in Crusader Kings 3 läuft schnell nach einem bestimmten Muster an:

Was ändert sich jetzt ? Paradox hat eine neue Erweiterung für 2023 vorgestellt „Tours & Tournaments“ und die scheint jetzt richtig reinzuhauen, denn sie geht Schwachstelle im Spiel an, die Spieler schon seit zig Jahren und auch bei den Vorgängern bemängelten.

Crusader Kings 3: So gelingt der beste Start 2023 – Aber euer Wikinger-Sohn frisst all eure Babys

Der letzte DLC, „Friends & Foes“ für 5 €, wurde in der Community kritisch diskutiert, weil dort nur neue Text-Events eingefügt worden. Es hieß dann von den engagierten Fans, das sei kein Geld wert, eigentlich gehöre so etwas in einen normalen Patch. Man sei zwar schon gerne bereit, mehr Geld abzudrücken, dann wolle man aber auch „richtige neue Inhalte“.

Insert

You are going to send email to