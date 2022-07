Crusader Kings 3: So gelingt der beste Start 2022 – Aber euer Wikinger-Sohn frisst all eure Babys

Im Strategie-Spiel Crusaders Kings 3 fragen sich viele: Was ist der beste Start im Jahr 2022? Und wie kann ich einen Wikinger spielen, am besten einen wie in der Serie „Vikings“ oder wie Euron Grauefreud aus Game of Trhones? Wir haben die Antwort: Aber passt auf, der Spielstil ist etwas brutal.

Diese Fragen stellen sich viele in Crusader Kings 3: Die wohl bekanntesten Fragen zu Crusader Kings 3 sind:

Wie fange ich an?

Was ist der beste und stärkste Charakter zum Start?

Wie kann ich am besten einen Wikinger spielen?

Wir können all diese Frage auf MeinMMO beantworten. Wir hatten zwar schon einen Starter-Guide, um als Graf in Irland zu überleben, aber 2022 wollen wir hoch hinaus und zum größten Wikinger aller Zeiten werden.

Unser Autor Schuhmann hat bereits die ersten zwei Titel von Crusader Kings für viele hundert Stunden gespielt. Im aktuellen Titel hat er 623 Stunden auf Steam verbracht.

Der beste Charakter zum Start ist ein versteckter Nachkomme von Ragnar Lodbrok

Das ist der beste Charakter zum Start: Der beste, im Sinne von „stärkste“ Charakter, zum Start ist einer der Nachkommen von Ragnar Lodbrok, dem Helden aus der Serie Vikings.

Aber es ist keiner seiner 4 Söhne, die euch im Auswahl-Menü zum Start angeboten werden.

Das sind die 4 Söhne von Ragnar, die einem zum Start angeboten werden – die wollen wir nicht.

Der „ultimative“ Wikinger versteckt sich auf der Karte etwas: Es ist der „enterbte Bastard-Sohn“ von Halfdan Weißkleid: Jarl Dyre „Der Fremde“, den muss man separat anwählen über das „Spiele jeden Herrscher“-Feature.

Wenn man heiß auf „Achievements“ bei Steam ist, kann man auch gleich „Iron Man“ aktivieren, dann lohnt sich der Durchgang richtig.

Gibt’s sonst noch starke Anfangs-Charakter, die Wikinger sind? Es gibt einige starke Anfangs-Figuren in Crusader Kings 3:

Jarl Hasting startet mit einer riesigen Armee im Nordwesten Frankreichs, ist aber Mitte 50 – Dyre ist gut 30 Jahre jünger

„Harald Schönhaar“, bekannt aus Vikings, ist ein junger Graf in Crusader Kings 3 – der ist aber nur schlau, Dyre ein Genie.

Außerdem natürlich die 4 Söhne von Ragnar – einen Anfänger-Guide zu Halfdan Weißkleid gibt’s auf der GameStar

Ein 22-jähriger genialer Wikinger, der fernab der Action lebt

Was macht den Charakter so stark? Dyre ist extrem stark zu Beginn:

Er ist 22 Jahre alt – also noch jung

Er ist ein „Genie“ – die beste Eigenschaft im Spiel, und sogar vererblich, vor allem wenn man eine Frau findet, die auch ein Genie ist. Das ist der Weg zu „Blutlinie stärken“, der ultimativen Sache, die man in Crusader Kings 3 erreichen kann.

Er ist eine Graue Eminenz – ein „Rang 4 Diplomat“. Das hält ein Reich sicher zusammen.

Er startet mit 3.000 Mann und 560 Gold. Es fängt also gleich mit der Action an, man braucht keine Aufwärm-Phase zum Start.

Wenn man Crusader Kings 3 richtig spielt, züchtet man den „Übermensch“

Genialer Mann geschlagen mit blassem Sohn und Frau ohne Eigenschaften

Was sind seine Nachteile? Um auszugleichen, wie abartig stark Dyre ist, hat ihn Paradox mit einer Vielzahl von Problemen geschlagen, die wir allerdings alle lösen können:

Dyre hat einen relativ albernen Sohn, der nicht mal schlau ist. Mit dem Kerl soll man dann weiterspielen, wenn das Genie stirbt? Niemals!

Er hat eine Frau ohne besondere Eigenschaften. Die muss weg.

Er hockt im heutigen Kiew – weitab von typischen Hot-Spots, die viele Spiele interessieren, wie den britischen Inseln, Skandinavien oder Spanien.

Er ist nordischen Glaubens – es ist notorisch schwer, den Glauben zu reformieren, weil man dafür 3 „heilige Orte“ braucht und die sind fest in Feindeshand.

Er ist „nordisch“, hat aber kaum eine Chance, Chef der Kultur zu werden – da müsste er erst an dem Schweden von Björn Eisenseite vorbei.

Mit seiner Bastard-Linie hat er geringe Aussichten, Chef seiner eigenen Dynastie zu werden – und das will man eigentlich, um das Schicksal seiner Dynastie zu lenken.

Normalerweise ist Dyre dazu verdammt, weit abseits der Action seine weitere 50 Lebensjahre zu verbringen, irgendwo in der Wildnis. Während seine Verwandten ganz England überrennen, plündern und brandschatzen, hängt er da im Osten fest.

In „normalen Spielen“ wird er meistens von Reiterhorden aus dem Osten überrannt und nimmt keinen großen Einfluss aufs Spielgeschehen – das soll sich unter unserer Herrschaft aber ändern.

Gab’s die Figur wirklich? Ja, also zumindest eine ähnliche Figur gab es zu der Zeit in Kiew. In der Geschichte wurde Dyre nicht mal 40 Jahre alt. Er regierte zwar einige Jahre Kiew, aber wurde 882 von Oleg dem Weisen umgebracht.

Ob die historische Figur wirklich der Sohn von Halfdan war und damit ein Enkel von Ragnar, ist nicht wirklich klar. Immerhin ist das 1150 Jahre her – die Grenzen zwischen Historie und Mythos sind nach der langen Zeit stark verwaschen.

Das ist Jarl Dyre – er ist eine semi-historische Figur. In der wahren Geschichte starb er im Jahr 882 – bereits 15 Jahre nach dem Start von Crusader Kings 3. Wir machen etwas mehr aus ihm.

So werde ich in 50 Jahren zu einem menschenfressenden Wikinger

Das sind unsere Ziele:

Das Ziel ist es, den Glauben zu reformieren – denn nur dann ist der nordische Glaube wirklich mächtig und lässt sich verbreiten.

Einen „genialen Sohn“ zu bekommen, mit dem wir weiterspielen können.

Eine starke Macht-Basis in Großbritannien zu errichten.

Idealerweise wollen wir das das „Königreich von Mann und den Inseln“ erschaffen – so eine Art Fantasie-Wikingerreich, dafür müssen wir zur „Lebenden Legenden“ werden und ein Wikinger sein. Das erreichen wir durch Plündern, Plündern und Plündern. Das ist auch eine konstante Quelle von Ressourcen: Denn Gefangene lassen sich entweder verkaufen (für Geld) oder verbrennen (für Glaube).

Errichten wir ein Königreich der Piraten

Das ist die besondere Macht-Phantasie hinter der Figur:

Normalerweise ist Paradox darauf bedacht, „historisch plausibel“ zu sein. Bei dem „Königreich von Mann und Inseln“ hat man sich eine Ausnahme erlaubt: Es ist eine Art „Wikinger-Machtphantasie“ – wie „Die Piraten der Karibik“, aber nicht mit dem Piraten-Himmel Port Royale, sondern der Isle of Man.

Was wäre, wenn es im 9. Jahrhundert einen berühmten Wikinger-Piraten gegeben hätte, der die Isle of Man zu einem prunkvollen Heimathafen ausgebaut hätte?

Wenn man den Erfolg schafft, wird man zu einer Art „Über-Wikinger“ und die Isle of Man wird das Macht-Zentrum in Britannien statt London. Man erhält 7500 Wikinger als Bonus, die Insel bekommt 8 Bau-Slots und wird sofort zu einer der fortschrittlichsten Provinzen der Welt, außerdem kann man 100 Jahre lang besser plündern.

Das ist die „Macht-Phantasie“, die es zu erreichen gilt: Der schlimmste Pirat, von dem man je gehört habt – aber ihr habt von mir gehört.

Was sind die erste Schritte? Wir fangen also 867 in Kiew an und wollen da möglichst schnell weg:

Lebenswandel stellen wir auf Kriegsführung, dort legen wir Schwerpunkt auf Autorität.

Wir gehen sofort auf Pilgerschaft (die teuerste nach Stiga).

Wir verheiraten Frauen am Hof mit aussichtsreichen Männer für den Posten des Marschalls und Ratsverwalters – unsere unverheirateten Männer besorgen per Heirat eine Spionagemeisterin und eine Hofärztin.

Mit dem Glauben aus der Pilgerschaft lassen wir uns von der Frau scheiden und suchen uns eine bessere Partie (mit genetisch vererbbaren Werten – idealerweise ein Genie oder zumindest eine schlaue Frau).

Wir unternehmen ständig Jagden und Feste, wir brauchen jeden Punkt Prestige, um unsere Armee aufzubauen und zur „Lebenden Legende“ zu werden.

Mit dem 1. Hoppser geht es nach Lübeck – von dort aus greifen wir den König von Schottland an: Wir haben etwa doppelt so viele Männer wie er. Außerdem: Wir sind Wikinger und er nicht.

Aus dem Exil zurück in die Action, in die Highlands von Schottland

So beginnt die Weltherrschaft: Um zur Action nach England zu kommen, müssen wir einen Hopser einlegen: Wir erklären also dem Häuptling von Lübeck den Krieg, schnappen uns eine seiner beiden Provinzen und verlegen die rote Flagge dorthin.

Von Lüben aus, geht es mit dem „Wäranger Abenteuer“ in den Norden Schottlands. Wir holen uns die 6 Provinzen in Moray – und geben die bisherigen Provinzen dafür auf. Die würden uns sowieso nur von der Action ablenken.

Sobald wir Moray haben, besetzen wir die nordöstliche Provinz von Irland, Ulster, und geben sie an unseren relativ nutzlosen Sohn – mit genug Prestige können wir den schon enterben. Relativ bald sollten dann unsere „guten Söhne“ von der neuen Frau nachkommen.

Das sollte etwa 3 Jahre dauern und wir sind jetzt ein Herzogentum mit 7 Ländereien – alle noch stammesgebunden.

Etwa 4 Jahre nach Spielstart, gehören uns 6 Grafschaften in Schottland und wir haben bereits erste Leute im Rat versammelt: Vor allem Marshal und Steward müssen rasch gegen 20+-Leute ausgetauscht werden. Später machen das die eigenen Kinder.

Eigene Kultur und eigene Religion gründen

Wie geht es von da an weiter? Das Ziel ist es jetzt, in den nächsten etwa 45 Jahren, zur „Lebenden Legende“ und zum Wikinger zu werden, dann können wir das Königreich der Inseln schaffen. Außerdem muss der Glaube reformiert werden.

Zuerst brauchen wir aber eine eigene Kultur, mit der wir Onager erforschen können: Wir setzen unseren Ratsverwalter nach Ulster und lassen ihn „Kulturakzeptanz fördern“ – Wir brauchen dank einer nordischen Volkseigenschaften nur 20 % Akzeptanz, dann können wir eine eigene Hybrid-Kultur gründen, „Norse-Gaelo“ und die verbreiten. Solange das läuft, ist Krieg gegen Iren tabu: Denn das wirft uns nur zurück.

Bei „Norse-Gaelo“ ist es dann wichtig, als Herkunft „Nordgermanisch“ zu belassen – damit die Spezial-Gründung der Inseln weiter möglich ist.

Wichtig ist auch, dass wir auf keinen Fall einen Königs-Titel formen – man kann Herzogtürmer eröffnen, aber darf die doch nicht verteilen, denn sonst werden die Herzöge unabhägnig.

Wenn ihr eure neue Kultur erschaffen habt, könnt ihr euch dran machen, Irland zu erobern und Schottland weiter zu fressen – dabei solltet ihr aber drauf achten, dass ihr nicht so viel fresst, dass ihr nach eurem Tod einen weiteren Königs-Titel erschafft werdet.

Wenn man in Schottland ist, kann man Papa Halfdan oder Onkel Ivar zu einer Allianz überreden – das gibt Rückendeckung. Wenn die beiden sterben, machen wir uns über ihre Nachkommen her.

Das ist eine gute Kombo für die erste eigene Kultur: So kann man weiter die Wikinger-Einheiten nutzen, kann sich dazu Häfen früh erstellen und Frauen zu Schildmaiden entwickeln: In späteren Generationen lässt sich die Kultur weiter ausbauen und anpassen.

Das macht man jetzt so nebenbei: Ihr müsst jetzt vor allem Prestige sammeln und plündern, um „Wikinger“ zu werden. Achtet darauf, dass Dyre selbst seine Plünder-Armee führt. Außerdem solltet ihr jedes Fest und jede Jagd mitnehmen.

Als „leichte“ Ziele, wenn euch langweilig ist, und ihr was erobern wollten, gelten erstmal die 3 Inseln nördlich unseres Standpunkts und Island. Die könnt ihr euren Söhnen als Grafschaften überlassen (jeweils einem Sohn alle Grafschaften eines Herzogtums.

Wenn Autorität etwas ausgebaut, besorgt ihr euch mit dem Bildungs-Lebenswandel wir Fertigkeit „Prophet“, um den Glauben zu reformieren

Die kniffligsten Kriege sind um die 3 „heiligen Städte“: Ich empfehle „North Riding“, wenn Halfdan tot ist, und Prandheim in Skandinavien – als leichte Opfer.

Ein wichtiges Etappen-Ziel: Wir werden nach dem Plündern von 40 oder 50 Städten zum richtigen Wikinger.

Showdown im Osten Schwedens über die Vorherrschaft des Glaubens

Das ist der entscheidende Krieg: Der entscheidende Krieg ist um die 3. Provinz, „Uppland“ im Osten Schweden – da muss man gegen Björn Eisenschild oder seinen Nachkommen ran. Das wird ein Duell auf Augenhöhe.

Hierfür sollte man viele Allianzen schmieden, Gefallen einfordern und Söldner-Heere einberufen – das wird zäh.

Im Jahr 900 rum, sollte die Dynastie stehen. Immerhin zählen auch die anderen Nachkommen von Ragnar zu unserem Haus, das wir dann hoffentlich anführen.

Ihr werdet zu „Der Große und Schreckliche“

So sieht es dann am Ende aus: Mit Mitte 60 solltet ihr es zur „Lebenden Legenden werden“ und euch das König der Inseln erobern. Das Spannende hier ist, dass die eigentlich bedeutungslose Insel „Mann“ so mächtig ausgebaut wird, insgesamt 8 Bauslots erhält und eine Armee von 7500 Wikingern.

Ihr erhaltet auch beinahmen „Der Große und Schreckliche“, als menschenfressender Wikinger seid ihr der Stoff, aus dem die Albträume der Kinder des Mittelalters sind.

Außerdem dürftet ihr dann eine Reihe von guten Nachkommen haben, die über Teile von England herrschen.

Die „Isle of Man“ wird zum zentralen Ort der britischen Inseln – nicht etwa Dublin oder London.

Wie sollte der Glaube aussehen? Die meisten Spieler in Crusader Kings 3 reformieren „christliche Glauben“: Wenn man den nordischen Glauben reformiert, hat man mit „Kriegslust“ eine wirklich bösartige Fähigkeit, mit der man lange Zeit alle unterjochen wird.

Ich empfehle zudem „Gemeindeverflechtung“, um die Kultur leichter zu verbreiten – und vielleicht „ritualisierten Kannibalismus“ – das macht das Essen gegen Stress nützlich. Und „Dread“ bleibt konstant hoch, wenn man die ganze Zeit Gefangene verputzt.

Zugegeben die Religion ist sogar für Wikinger-Verhältnisse „etwas brutal“ mit ritualisiertem Kannibalismus:

Was kann bei der Spiel-Art schiefgehen? Crusader Kings 3 ist ein hochdynamisches Spiel. Daher können viele Sachen schiefgehen. Jeder noch so tolle Plan kann daran scheitern, dass der Herrscher an einer Krankheit stirbt oder bei irgendeinem absurden Mordanschlag ums Leben kommt:

Typische Probleme bei einem aggressiven Spielstil, wie dem dargestelten, sind:

Die Kinder gehen drauf, wenn man sie als Grafen einsetzt, um das Domain-Limit auszuweiten: Entweder sterben die jungen Grafen in Schlachten oder bei Belagerungen. Da gilt es drauf zu achten, immer viele Champions zu haben oder Dynastie-Mitgliedern das Kämpfen in Armeen manuell zu verbieten.

Ich hatte das Problem, dass man genialer Zweitgeborener Sohn, der „Erbe“ vieler Herzogentümer war, bei denen die Babys einer im Kampf gefallenen Brüder nun regierten. Aber der Typ legte reihenweise Babys um und raffte immer mehr geerbte Grafschaten zusammen. Das kommt davon, wenn man sie zu Kannibalen erzieht.

Generell sollte man vermeiden, so viel zu erobern, dass man mehr als einen Königs-Titel erhält oder dass nach dem Tod von Dyre weitere Königstitel automatisch erschaffen werden. Sonst entsteht da Ärger bei der Erbschaft. Den wirklichen Ausbau des Reichs sollte man erst angehen, wenn man in derselben Generation zum Kaiser von Alba werden kann.

Gefangene dürfen gern zum Mittagessen bleiben … als Hauptspeise.

Wer es ruhiger angehen möchte, lässt sich mit dem Erobern Zeit, bis er eine neue Grafschaft an einen „erwachsenen Nachkommen“ geben kann, sucht ihm am besten noch eine passende Frau vorher aus. In der Zwischenzeit kann man ja noch mal zwei, drei Runden plündern gehen.

Mehr zu meiner Erfahrung in Crusader Kings 3 hab ich hier verfasst:

In meinem Spiel des Jahres hab ich 14 Kinder, 4 Frauen und bin Kaiser von Irland