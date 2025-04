Die Arbeiter hinter dem großen MMORPG zu The Elder Scrolls erheben sich gegen den bösen Tyrannen Microsoft

Die Arbeiter des QA-Teams, die an Bethesda-Titeln wie der Fallout-Reihe oder Elder Scrolls Online arbeiten, haben die Nase voll. Zu lange haben sie auf einen Fortschritt in der Verhandlung für bessere Arbeitsbedingungen gewartet, nur leider nicht zu ihrer Zufriedenheit.

Worin besteht der Konflikt? Über 300 Tester des QA-Teams, die für die Qualitätssicherung von verschiedenen Spielen wie beispielsweise dem MMORPG zu The Elder Scrolls verantwortlich sind, gehen den nächsten Schritt. Sie haben für einen Streik gestimmt, da die Verhandlung für eine fairere Vergütung mit Microsoft ins Stocken geraten sind. Dieser Streik ist noch nicht in Kraft getreten, aber könnte jederzeit initiiert werden.

Ein Senior QA-Tester äußerte sich in einer Pressemitteilung folgend zu der Situation: „Keiner von uns wünscht sich, dass es so weit kommen musste, aber wenn Microsoft und ZeniMax weiterhin am Verhandlungstisch demonstrieren, dass sie nicht bereit sind, uns faire Löhne für den Wert zu zahlen, den unsere Arbeit für unsere Spiele darstellt, werden wir ihnen zeigen, wie wertvoll unsere Arbeit ist.“

Ein Streik als letzte Lösung

Was bewegt die Tester zu dieser Maßnahme? Die Gewerkschaft von Bethesdas Qualitätssicherung verhandelt bereits seit zwei Jahren über bessere Arbeitsbedingungen. Zu den Hauptanliegen gehören bessere Löhne, Verbesserungen am Arbeitsplatz vor Ort, sowie bessere Vorkehrungen für die Arbeit im Homeoffice. (via PC Gamer)

„Unterbezahlung und teure RTO-Initiativen haben viele von uns dazu gebracht, unser Leben auf Eis zu legen, weil unser Einkommen nicht einmal mit den steigenden Lebenshaltungskosten in den Städten mithalten kann, in denen ZeniMax darauf besteht, dass wir leben und arbeiten, um unsere Jobs zu behalten“, erklärt ein leitender QA-Tester in der Pressemitteilung.

Wie ist die Reaktion in der Community? Im Subreddit zu Elder Scrolls Online ist die Reaktion der Spieler auf die Situation ziemlich einstimmig:

THEWIDOWS0N findet: „Ich bin der Meinung, dass diese Unternehmen nur dazu gebracht werden können, einen fairen Anteil zu zahlen, wenn sie dazu gezwungen werden.“

SailorEsmeraude kommentiert: „Ich hoffe wirklich, dass der Streik gut verläuft.“

patiperro_v3 sagt: „Viel Glück an die Arbeiter. Das ist Microsoft verdammt nochmal und kein kleiner Laden an der Ecke, die können es sich leisten, Krankengeld zu zahlen. Es ist lächerlich, dass ein Streik überhaupt nötig ist.“

Trotz der angespannten Situation gehört The Elder Scrolls Online weiterhin zu den besten MMORPGs auf Steam und belegt in unserer aktuellen Liste im Februar 2025 Platz 5 von insgesamt 10.