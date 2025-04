Von einem neuen MMORPG habt ihr noch nie gehört, dabei steckt dahinter das lukrativste Spiel der Welt

Auf der Game Developers Conference 2025 wurde hinter geschlossenen Türen ein neues MMORPG gezeigt, von dem ihr bisher vermutlich noch nichts gehört habt – dabei steckt das wohl lukrativste Spiel der Welt dahinter.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Honor of Kings, ein MOBA des chinesischen Mega-Konzerns Tencent. Vielen Spielern in Deutschland dürfte der Name des Spiels gänzlich unbekannt sein – und das, obwohl es sich dabei um das lukrativste Spiel der Welt handelt.

Innerhalb von 4 Jahren nach Release hat das Free2Play-Spiel allein in China 4 Milliarden Euro eingenommen, in Europa waren es knapp 180 Millionen Euro (via SensorTower).

Mit Honor of Kings: World bekommt das MOBA auch einen MMORPG-Ableger. Dieser vermengt ebenfalls chinesische Mythologie mit einem futuristischen Look. Auf der Game Developers Conference (GDC) 2025 durften einige Medienvertreter das Spiel bereits testen.

Einen Trailer zu Honor of Kings: World seht ihr übrigens hier:

MMORPG setzt in den Kämpfen auf Monster Hunter statt Genshin Impact

Wie spielt sich das MMORPG? Lincoln Carpenter, der Honor of Kings: World für PC Gamer anspielen konnte, ist vom Spiel bislang überrascht. Das liegt vor allem an den Kämpfen – die fühlen sich nämlich ganz anders an, als man vermuten würde.

Das Spiel lässt euch nahtlos zwischen zwei Kampfstilen wechseln, die bereits existierenden Helden aus dem MOBA nachempfunden sind. Vom Gedanken und der Aufmachung her erinnere das stark an Genshin Impact und auch das UI erwecke den Eindruck, als hätte man sich dort bedient.

Nun würde man also vielleicht erwarten, dass sich die Kämpfe zumindest ähnlich wie in Genshin Impact anfühlen. PC Gamer vergleicht die allerdings mit Monster Hunter:

Waffen besitzen ein ganzes Set an Kombo-Strängen, die sich durch das Einfädeln schwerer Angriffe und von Fähigkeiten ergeben

Die Animationen verleihen den Waffen – darunter Langschwerter, Bögen und Dolche – Gewicht und Angriffe können nicht beliebig abgebrochen werden.

Wann Honor of Kings: World erscheinen soll, steht noch nicht offiziell fest. Die Chancen stehen allerdings gut, dass es noch vor dem angekündigten MMORPG zu League of Legends erscheinen wird. Alles, was wir bislang dazu wissen, erfahrt ihr hier: LoL-MMORPG: Alles, was wir 2025 über das neue Spiel wissen