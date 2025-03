Ubisoft arbeitet nun doch mit Tencent zusammen, verkauft Anteile an 3 wichtigen Spielereihen für 1 Milliarde Euro

Nach längerem Gemunkel steht nun doch fest, dass Ubisoft und Tencent zusammenarbeiten. Der chinesische Mega-Konzern hat in Zukunft einen Einfluss auf 3 erfolgreiche Franchises von Ubisoft.

Wie sieht die zukünftige Zusammenarbeit aus? Ubisoft gründet zusammen mit Tencent eine neue Tochtergesellschaft innerhalb von Ubisoft, die einen Wert von etwa 4 Milliarden Euro hat. Tencent gehören 25 % dieses Unternehmens, damit hat der chinesische Riese eine Minderheitsbeteiligung. Gerüchte und Analysen rund um die Zusammenarbeit gab es bereits im Vorfeld.

Diese Tochtergesellschaft soll 3 große IPs von Ubisoft vereinen. Dazu zählen Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six. In einer internen Mail, die der Insider-Gaming-Redaktion vorliegt, heißt es von Ubisoft-CEO Yves Guillemot, dass es sich bei diesem Schritt um einen Meilenstein in der Geschichte von Ubisoft handelt.

Diese historische Vereinbarung ist vor allem eine Anerkennung der außergewöhnlichen Arbeit, die Sie seit Jahren geleistet haben: Der Wert dieser drei Marken spiegelt direkt Ihr individuelles und kollektives Talent und Ihre Bemühungen wider, die es uns ermöglicht haben, diese geliebten Franchises zu erschaffen

Wieso kam es zu dem Zusammenschluss? Der CEO von Ubisoft erhofft sich, dass durch die Investitionen von Tencent zukünftig Veränderungen beschleunigt werden, die seit einigen Monaten bei Ubisoft diskutiert werden. Tencent soll die Marken fördern und sie zu globalen Ikonen machen.

Damit gehören Spiele wie Assassin’s Creed Shadows nun zum Teil Tencent:

Bedeutung der Zusammenarbeit noch nicht absehbar

Was bedeutet das? Was genau das nun bedeutet, ist unbekannt. Ubisoft gibt zu, dass es viele Fragen für die Mitarbeiter des Unternehmens gäbe, die zurzeit nicht beantwortet werden könnten. Jedoch gibt die Investition von Tencent dem Unternehmen einen Einfluss darauf, welche Richtung Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six einschlagen werden. Ubisoft sagt, dass:

Die Qualität der erzählerischen Solo-Erlebnisse gesteigert werden sollen

Das Multiplayer-Angebot öfter mit neuen Inhalten erweitert werden soll

Free-to-Play-Touchpoints eingeführt werden sollen

mehr soziale Funktionen integriert werden sollen

Es soll sich zudem grundlegend das Betriebsmodell von Ubisoft ändern. Was genau das heißt, sehen wir wohl in den kommenden Wochen, Monaten oder auch Jahren.

Außerdem will Ubisoft auch weiterhin an seinen anderen IPs arbeiten, die nicht Teil dieser Tochtergesellschaft sind. Das Unternehmen nennt beispielsweise Tom Clancy’s Ghost Recon oder The Division.

Was ist Tencent? Tencent ist die größte Gaming-Firma der Welt und damit noch größer als Sony, Microsoft oder Nintendo. Das Unternehmen ist vor allem durch Mobile-Games und Mikrotransaktionen so erfolgreich geworden. Titel wie PUBG Mobile oder Brawl Stars verhalten dem Unternehmen zu seinem Marktwert.

Schon in der Vergangenheit hat sich Tencent in westliche Studios eingekauft, auch in Deutschland. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, solltet ihr euch den folgenden Beitrag auf MeinMMO ansehen: Eine Gaming-Firma ist größer als Sony, Nintendo, Microsoft – Und ihr Wappen ist ein verdammter Pinguin