Ubisoft könnte bald Assassin’s Creed verkaufen, weil die Chefs eine Übernahme durch chinesischen Konzern fürchten

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

Die letzten MMORPGs des Jahres feiern Early Access, in Mittelerde geht’s in die Minen von Moria

Mit Prince of Persia: The Lost Crown hatte Ubisoft übrigens vor gar nicht langer Zeit einen vergleichsweise kleinen, aber feinen Plattformer veröffentlicht, der leider nicht erfolgreich genug war. Das Team wurde daher aufgelöst – Laut eines Leads von Baldur’s Gate 3 ist daran das Abo schuld

Doch wie lange kann der schwierige Schlingerkurs von Ubisoft noch gutgehen? Bei Embracer hat ein kurz vor knapp missglückter Milliarden-Deal gereicht, um das ganze Kartenhaus in sich zusammenstürzen zu lassen. Meine These: Der Erfolg oder Misserfolg von Assassin’s Creed Shadows wird maßgeblich bestimmen, wie es bei Ubisoft im Jahr 2025 weitergeht.

Packt man all das zusammen, verwundert es nicht, dass es bereits seit Jahren Gerüchte zur Übernahme von Ubisoft gibt (etwa im April 2023, via kotaku.com ). Schon 2016 hatte die Familie Guillemot einen Übernahme-Versuch durch Vivendi aggressiv bekämpft (via polygon.com ). Fast zehn Jahre später dürfte aber auch die Masse an Standorten und (um die 20.000) Mitarbeitern manch einen potenziellen Käufer abschrecken.

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Situation bei Ubisoft? Es ist bereits einige Jahre her, da kamen die sympathischsten Auftritte auf der größten Branchen-Messe der Welt (ich meine natürlich die E3, Ruhe in Frieden!) stets aus dem Hause Ubisoft.

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

Dazu würde es wiederum gehören, die wertvollsten Vermögenswerte zu veräußern – zu denen etwa Marken wie Assassin’s Creed, Rainbow Six oder Far Cry gehören. Diese würden einzeln nämlich deutlich mehr Geld einbringen als es bei einem Gesamtpaket der Fall wäre.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to