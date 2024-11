Aeternum sollte großen Aufwind für das MMORPG New World bringen, doch hat Amazon Games einen Fehler mit Ansage gemacht

Die neue Aeternum-Version von New World kann aus Sicht von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz kein durchschlagender Erfolg für Amazon Games gewesen sein. Das war aufgrund des Release-Zeitraums eine Enttäuschung mit Ansage.

Bereits im Juli 2024 befürchtete ich, dass es ein großer Fehler von Amazon Games sein könnte, innerhalb weniger Wochen Throne and Liberty und New World Aeternum zu veröffentlichen. Schließlich erscheinen beide MMORPGs gleichermaßen für PC und Konsole. Und das recht kurz nach dem Launch von WoW: The War Within.

Und zwischendrin standen bei Lost Ark, hinter dem ebenfalls Amazon Games als Publisher steht, die vielleicht wichtigsten Updates seit Monaten an – mit frischen Starthilfe-Servern, die nur eine gewisse Zeit verfügbar sein werden, und neuer Endgame-Stufe.

Dazu lagen mit Call of Duty: Black Ops 6, Diablo 4: Vessel of Hatred, Silent Hill 2 und Dragon Age: The Veilguard die vier letzten richtig großen, namhaften Neuveröffentlichungen des Jahres ebenfalls im Oktober.

Kollision mit Ansage

Während Throne and Liberty den Reiz des Neuen versprüht und einen – zumindest aus heutiger Sicht – ungewöhnlichen Fokus auf das Massively verspricht, ist die grundsätzliche Spielerfahrung von New World seit mehr als drei Jahren bekannt. Daran ändern auch die zahlreichen Anpassungen der Aeternum-Version nichts.

Ich hatte daher schon früh die Befürchtung, dass New World Aeternum zwischen all den Oktober-Releases unter die Räder kommen könnte. In einem Interview mit Roxanne Sabo (Community Lead für Lost Ark bei Amazon Games) sprach ich das Thema an. Ihre Antwort:

Jedes unserer Live-Spiele ist vielfältig und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht, einschließlich Spielstilen, Geschäftsmodellen und Schauplätzen. Lost Ark bietet den Spielern ein einzigartiges Abenteuer und eine Herausforderung, ebenso wie New World Aeternum und Throne and Liberty. Wir sind der Meinung, dass jedes Spiel eine andere Erfahrung bietet und sein eigenes Publikum finden wird, mit Raum für Spieler, die sich mit mehreren beschäftigen.

Doch stimmt das? In meinem ganz persönlichen Fall ist die Rechnung nicht aufgegangen. Ich bin zwar großer MMORPG-Fan und hatte gleichermaßen Lust auf das überarbeitete Aeternum, den neuen Patch von Lost Ark sowie das neue Throne and Liberty.

Als Vater von zwei Kids und mit Vollzeit-Job kann ich jedoch nicht all diesen Interessen nachkommen. Ich musste im Oktober Prioritäten setzen, und meist gewann Throne and Liberty (und Dragon Age: The Veilguard).

Mein für New World Aeternum neu erstellter Charakter ist hingegen erst Level 33. Für Lost Ark war in den vergangenen Wochen gar keine Zeit. Das dürfte vielen anderen MMORPG-Fans ähnlich gegangen sein. Schade, Marmelade – das würde mein 3-jähriger Sohn dazu sagen.

Es gibt durchaus gute Gründe, New World Aeternum zu spielen:

Wie „erfolgreich“ ist New World Aeternum?

Mangels konkreter Zahlen von Amazon Games lässt sich das nicht hundertprozentig genau sagen. Es gibt jedoch diverse Indikatoren:

Am 20. Oktober 2024 kam New World Aeternum auf Steam auf 61.437 gleichzeitig aktive Spieler. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2023, aber eben auch leicht unter dem Peak zum Launch der Erweiterung Rise of the Angry Earth (77.642) und deutlich hinter dem Allzeithoch vom Launch im September 2021 (913.634).

Mittlerweile liegt der tägliche Peak bei etwas über 30.000 gleichzeitig aktive Spieler (via steamdb.info). Der Trend zeigt nach unten.

Wie viele Spieler über die Konsolen dazugestoßen sind, ist unklar. Sicher ist aber, dass Amazon Games zwar die Zahl der Cross-Play-Server über alle Regionen hinweg deutlich anheben musste, es für jede Region aber nur je einen reinen PlayStation- sowie Xbox-Server braucht.

Throne and Liberty war den gesamten Oktober über ein heißes Thema, was wir ganz klar an den Google Trends sowie an den Aufrufzahlen unserer Artikel gesehen haben. Der Launch von New World Aeternum war im Vergleich nur ein laues Lüftchen. Innerhalb der Konsolen-Communitys konnten wir so etwas wie einen Mini-Hype beobachten. Im PC-Lager wurde indes eher geschimpft.

Während Amazon Games bei Throne and Liberty 4,5 Millionen Spieler im ersten Monat zelebriert, heißt es in einem Post auf amazongames.com zum Launch von New World Aeternum:

Wir sind sehr erfreut und ermutigt durch die enthusiastische Reaktion von Spielern und Kritikern gleichermaßen und es war aufregend, noch mehr Abenteurer auf der übernatürlichen Insel Aeternum willkommen zu heißen.

Wenn Entwickler und Publisher solch einen Post ohne konkrete Spielerzahlen raushauen, fallen diese im Normalfall nicht allzu positiv aus.

Was wird aus New World?

Während also ein The Elder Scrolls Online durch den nachgezogenen Konsolen-Release im Juni 2015 einen enormen Schub für die Spielerzahlen erhalten hat, ist der Launch von Aeternum aus meiner Sicht fast wirkungslos versandet.

Wenn ich damit recht habe, dürfte das für die langfristigen Pläne, die Amazon Games für New World hat, fatal sein. Schließlich ist die Entwicklung einer Erweiterung wie Rise of the Angry Earth teuer. Content-Updates gab’s zwischen dem Addon und Aeternum so gut wie gar nicht. Steuern Fans des Spiels auf die nächste Dürre zu?

Die Chancen dafür sind aus meiner Sicht hoch. Schließlich sollen sich bei Amazon Games aktuell acht neue Spiele in der Entwicklung befinden. Bekannt sind:

Publisher für das Hack-and-Slash-Koop-Spiel King of Meat

Publisher für ein Story-basiertes Open-World-Rennspiel von Maverick Games

Publisher für das neue Tomb-Raider-Spiel von Crystal Dynamics

Entwickler des neuen MMORPGs für das Herr-der-Ringe-Universum

Spätestens wenn Amazon Games für das Herr-der-Ringe-MMORPG den finalen Dreh gefunden hat und voll in die Entwicklung einsteigt, dürften die Verantwortlichen so viele kreative Köpfe wie möglich auf das Prestige-Projekt werfen – und dazu dürften dann ziemlich sicher auch die erfahrenen Veteranen aus dem New-World-Team gehören. Seht ihr das auch so? Mehr dazu: Es gibt ein Lebenszeichen vom neuen MMORPG für Herr der Ringe von Amazon Games